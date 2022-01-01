Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях сім крилатих ракет
Сьогодні, 09:23
Цієї ночі, 12 жовтня, ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар по Запоріжжю і передмістях.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя немає. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села. Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій", - йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабного наступу місто Запоріжжя та Запорізький район зазнали 202 ракетні удари.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя немає. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села. Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій", - йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабного наступу місто Запоріжжя та Запорізький район зазнали 202 ракетні удари.
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