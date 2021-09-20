Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*

Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Естетична та якісна сантехніка – за доступною ціною. У Луцьку, на вулиці Чорновола, 44 (р-н готелю «Срібні лелеки») відкрили шоурум з європейськими товарами для сучасного та безпечного санвузла Rea market. Відтепер усе для ідеальної ванної кімнати – в одному місці.

Польський бренд Rea на ринку – не перший рік. Його асортимент має популярність у багатьох країнах світу. Нині ж обрати потрібну сантехніку можна і у Луцьку. Зауважимо, що шоурум Rea market такого формату в Україні – єдиний.


Керівник магазину Владислав Гнаткевич запевняє: у Rea market є все, що може знадобитися.

«Серед нашого асортименту – кераміка: раковини та унітази, інсталяційні системи, змішувачі, гарнітури душові, прихований та зовнішній монтаж, душові кабіни та стінки, шторки на ванну, сифони, трапи і навіть аксесуари для ванни. Все-все – в одному місці», – зауважує директор.
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*

Зазначимо, що товари, розміщені у каталозі маркету, завжди – в наявності, адже в приміщенні шоуруму діє повноцінний склад. Попередньо замовити доведеться хіба ванну, термін очікування – два тижні.

Одна з переваг Rea market – розмаїття кольорової гами та форм. Наприклад, раковини, виконані у незвичайному та стильному дизайні, з ефектом мармуру, каменю чи навіть дерева, безумовно, припадуть до душі вибагливим естетам. Для тих, хто зазвичай обирає класику, запропонують варіанти у білому або чорному кольорах. Оскільки вибір величезний – кожен знайде те, що стовідсоткового пасуватиме до загальної палітри в інтер’єрі.

Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*


«Дійсно добре, що можна закомплектувати усе в одному кольорі. Ми продаємо товари від одного виробника. Не буде такого, що ви обрали змішувач для раковини в певному кольорі, а змішувач для ванни, як приклад, відрізнятиметься відтінком, ні. Навіть аксесуари з однієї серії підберемо. Буде все гармонійно і зі смаком», – підкреслює керівник оптового відділу Rea market.

Вартість товарів, зазначають, – середньоринкова. Як приклад, ціни на раковини стартують від двох тисяч гривень, на душові кабіни – від п’ятнадцяти. Гарантія – від двох років (залежно від категорії товарів – ред.).

«Купувати вигідно, адже при покупці кількох позицій – робимо хороші знижки. Покупець гарантовано отримає до мінус 10% від суми у чеку. Чіткої системи немає, утім можна торгуватися», – посміхаючись, пояснюють у шоурумі.
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*

Окрім того, у Rea market клієнти можуть отримати необхідну консультацію. У магазині не лише допоможуть із вибором, а й дадуть компетентну відповідь на будь-яке запитання.

До слова, усіх охочих дизайнерів, архітекторів, виконробів закликають до співпраці на вигідних умовах.

Незабаром, анонсують у Rea market, у шоурумі з’явиться безкоштовна доставка по місту. Нині діє самовивіз.

Адреса та графік роботи:

м. Луцьк, вул. Чорновола, 44.
Шоурум працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години.

Замовити сантехніку можна також онлайн на офіційному сайті.

Більше інформації – за номером 0800-33-11-80,
або на сторінці в Instagram.


Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*
Усе для ванної кімнати: у Луцьку відкрився шоурум сантехніки*

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Теги: Сантехніка, шоурум, Rea, санвузол, товари для ванни
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