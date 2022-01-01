Сили ППО вранці збили над Миколаївщиною 9 «шахедів»





Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 12 жовтня українська ППО збила 9 дронів-камікадзе над Миколаївщиною.Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил."Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що за даними, нашої розвідки РФ замовила в Ірані 2 тисячі 400 дронів "Шахід"

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