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Росія замовила в Ірані 2400 «шахедів», – Зеленський

Росія замовила в Ірані 2400 «шахедів», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав "Групу семи" допомогти Україні з "повітряним щитом" і сказав, що, за даними, нашої розвідки РФ замовила в Ірані 2 тисячі 400 дронів "Шахід".

Про це він сказав у своєму виступі на відеоконференції лідерів "Групи семи" та України, пише УНІАН.

"Росія хоче спровокувати хаос в Україні і в усьому демократичному світі і тому використовує все - від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою, від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергооб'єкти України", - зазначив глава держави.

Він подякував учасникам зустрічі за надану допомогу.

"Але керівник Росії, який зараз знаходиться на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість до підвищення ескалації. І ця його можливість є загрозою для усіх нас", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії території України, можна "застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу".

"Перший пункт - оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестануть працювати", - підкреслив глава держави.

Президент подякував усім, хто допоміг Україні вже зараз забезпечити свою систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. "Але! Одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2 тисячі 400 - за даними нашої розвідки", - додав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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