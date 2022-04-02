Маленькій Уляні Гірук, тато якої загинув у ДТП, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma
Сьогодні, 21:39
Дівчинці із села Воля-Ковельська Ковельської територіальної громади Гірук Уляні Богданівні, яка хворіє на спінально-м'язову атрофію, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma.
Про це у Фейсбуці повідомила мама дівчинки Юлія.
«Щастя зі сльозами на очах... Так, воно таке. Ми щасливі вам повідомити, що одержали укольчик життя! Ми так довго його чекали ... Цілих 7 місяців та 23 дні... Щиро дякуємо кожному, хто чекав разом з нами, хто переживав разом з нами, хто вірив, що цей день настане. Я дякую вам, наші рятівники. Моїй великій родині, волонтерам, друзям, колегам, друзям моїх друзів... Я дякую Богу й усім вам», – емоційно написала жінка.
Нагадаємо, люди збирали гроші на життєво важливий для дитини укол ще в січні, після того, як у жахливій аварії загинув її тато.
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Про це у Фейсбуці повідомила мама дівчинки Юлія.
«Щастя зі сльозами на очах... Так, воно таке. Ми щасливі вам повідомити, що одержали укольчик життя! Ми так довго його чекали ... Цілих 7 місяців та 23 дні... Щиро дякуємо кожному, хто чекав разом з нами, хто переживав разом з нами, хто вірив, що цей день настане. Я дякую вам, наші рятівники. Моїй великій родині, волонтерам, друзям, колегам, друзям моїх друзів... Я дякую Богу й усім вам», – емоційно написала жінка.
Нагадаємо, люди збирали гроші на життєво важливий для дитини укол ще в січні, після того, як у жахливій аварії загинув її тато.
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