Погода у Луцьку на завтра, 12 жовтня
Сьогодні, 20:00
12 жовтня хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани.
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