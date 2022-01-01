Погода у Луцьку на завтра, 12 жовтня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 14°С.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 жовтня хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 14°С.Цього дня вшановується пам'ять преподобного Киріака, відлюдника. У народі цей день називався Плакальницею. 12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани.

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