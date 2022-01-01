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Лікарі боролися за життя понад місяць: у військовому шпиталі у Львові помер Герой з Волині Юрій Махнюк

Лікарі боролися за життя понад місяць: у військовому шпиталі у Львові помер Герой з Волині Юрій Махнюк
23-річний ковельчанин Махнюк Юрій Миколайович помер вчора, 10 жовтня, у Львівському військовому шпиталі від отриманої мінно-вибухової травми.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"23-річний молодий чоловік, який на початку цього страшного року вже став інженером-технологом у міжнародній компанії Modern-Expo, де працював з 2020-го, був мобілізований. З мирної професії перейшов у військову. І ось вересень, місто Соледар Донецької області. Артилерійський обстріл противником позицій 4 механізованої роти, в якій воював Юра. Осколкове проникаюче поранення голови було важким. Лікарі боролися за Юрине життя понад місяць. Але кома. Не вижив… Прощай, наш молодий Герою. Тобі тепер назавжди - 23…", - написав мер Ковеля.

Ігор Чайка зазначив, що сьогодні, 11 жовтня, тіло захисника доправлять зі Львова у Ковель. Він буде ночувати в батьківській домівці на вулиці Генерала Чупринки, 51.

Завтра, 12 жовтня, в середу, о 10.00 труну з тілом перевезуть до Благовіщенського собору, де можна буде попрощатися ще до початку чину похорону.

13.00 - чин похорону відбудеться у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

14.00 - хресний хід;

14.15 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.

Юрія Махнюка поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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