Лікарі боролися за життя понад місяць: у військовому шпиталі у Львові помер Герой з Волині Юрій Махнюк

Махнюк Юрій Миколайович помер вчора, 10 жовтня, у Львівському військовому шпиталі від отриманої мінно-вибухової травми.



Про це Ігор Чайка.



"23-річний молодий чоловік, який на початку цього страшного року вже став інженером-технологом у міжнародній компанії Modern-Expo, де працював з 2020-го, був мобілізований. З мирної професії перейшов у військову. І ось вересень, місто Соледар Донецької області. Артилерійський обстріл противником позицій 4 механізованої роти, в якій воював Юра. Осколкове проникаюче поранення голови було важким. Лікарі боролися за Юрине життя понад місяць. Але кома. Не вижив… Прощай, наш молодий Герою. Тобі тепер назавжди - 23…", - написав мер Ковеля.



Ігор Чайка зазначив, що сьогодні, 11 жовтня, тіло захисника доправлять зі Львова у Ковель. Він буде ночувати в батьківській домівці на вулиці Генерала Чупринки, 51.



Завтра, 12 жовтня, в середу, о 10.00 труну з тілом перевезуть до Благовіщенського собору, де можна буде попрощатися ще до початку чину похорону.



13.00 - чин похорону відбудеться у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



14.00 - хресний хід;



14.15 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.



Юрія Махнюка поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23-річний ковельчанинпомер вчора, 10 жовтня, у Львівському військовому шпиталі від отриманої мінно-вибухової травми.Про це повідомив Ковельський міський голова"23-річний молодий чоловік, який на початку цього страшного року вже став інженером-технологом у міжнародній компанії Modern-Expo, де працював з 2020-го, був мобілізований. З мирної професії перейшов у військову. І ось вересень, місто Соледар Донецької області. Артилерійський обстріл противником позицій 4 механізованої роти, в якій воював Юра. Осколкове проникаюче поранення голови було важким. Лікарі боролися за Юрине життя понад місяць. Але кома. Не вижив… Прощай, наш молодий Герою. Тобі тепер назавжди - 23…", - написав мер Ковеля.Ігор Чайка зазначив, що сьогодні, 11 жовтня, тіло захисника доправлять зі Львова у Ковель. Він буде ночувати в батьківській домівці на вулиці Генерала Чупринки, 51.Завтра, 12 жовтня, в середу, о 10.00 труну з тілом перевезуть до Благовіщенського собору, де можна буде попрощатися ще до початку чину похорону.13.00 - чин похорону відбудеться у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;14.00 - хресний хід;14.15 - Громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.Юрія Махнюка поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі.

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