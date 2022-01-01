Росія атакувала Запорізьку область: 7 людей загинули

Росія атакувала Запорізьку область: 7 людей загинули
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії - загинуло 7 осіб, 7 людей травмовані.

Про це повідомив Тимошенко у Telegram.

"Знову під ударом Запорізька область.

Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.

Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані", - написав він.

За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

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Теги: Запорізька область, Росія, атаки, загиблі
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