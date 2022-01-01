Росія атакувала Запорізьку область: 7 людей загинули
Сьогодні, 22:17
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії - загинуло 7 осіб, 7 людей травмовані.
Про це повідомив Тимошенко у Telegram.
"Знову під ударом Запорізька область.
Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.
Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані", - написав він.
За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.
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Про це повідомив Тимошенко у Telegram.
"Знову під ударом Запорізька область.
Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.
Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані", - написав він.
За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.
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