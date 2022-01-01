Добрі новини від ВолиньPost за 11 жовтня

Росія щодня забирає життя найкращих. Кати неодмінно поплатяться, адже ми переконані: світло обов'язково переможе. Попри тривожний ранок двісті тридцятої доби великої війни, ми таки знайшли добрі новини. А герої та героїні цих публікацій – ви. Українці та українки, які вражають ворожі цілі, нищать ворога та донатять на помсту.Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня,Уродженка села Дольськ Ковельського районувзяла участь у чемпіонаті світу армрестлінгу, який відбувся у Франції.Волинянка зайняла третє місце на лівій руці серед жінок. Також пані Олена була суддею турніру.Сполучені Штати нададуть Україні сучасні системи протиповітряної оборони у відповідь на ракетний терор російських окупантів, у тому числі удари 10 жовтня.Обіцянку передати системи ППО дав президент СШАу розмові з президентом УкраїниУ волинській теробороні служить плечистий мужній чоловік Роман з позивним «Малиш». На Майдані він був 18-річним парубком і дуже просився в самооборону, хоча був страшенно худим, тому й отримав свій позивний.Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2 504 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,- РСЗВ – 353 (+0) од,- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,- літаків – 268 (+1) од,- гелікоптерів – 235 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.9 жовтня у Ковелі у парку імені Лесі Українки відбувся благодійний захід БЛАГОFEST, на якому на потреби ЗСУ зібрали 77 537 гривень.Безліч файних людей донатили у скриньки на ЗСУ, брали участь у активностях, купували сувеніри та солодощі на ярмарку, співали у караоке. Дітлахи та дорослі купували лотерейки і намагалися упіймати удачу і багатьом вдалося, всі були задоволені та щасливі – і це найголовніше в цей важкий час.Дуже потужно! Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА «Shahed-136».Рівненська фотографкаоприлюднила світлини з нової зйомки. На фото – звільнена з полону медикиня Мар'яна Мамонова з донечкою."352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - написаву твітері.Дівчинці із села Воля-Ковельська Ковельської територіальної громади Гірук Уляні Богданівні, яка хворіє на спінально-м'язову атрофію, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma. Вони чекали на нього більше 7 місяців.