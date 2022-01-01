Добрі новини від ВолиньPost за 11 жовтня
11 жовтень, 23:39
Росія щодня забирає життя найкращих. Кати неодмінно поплатяться, адже ми переконані: світло обов'язково переможе. Попри тривожний ранок двісті тридцятої доби великої війни, ми таки знайшли добрі новини. А герої та героїні цих публікацій – ви. Українці та українки, які вражають ворожі цілі, нищать ворога та донатять на помсту.
Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 11 жовтня:
Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з армрестлінгу
Уродженка села Дольськ Ковельського району Олена Кузьмич взяла участь у чемпіонаті світу армрестлінгу, який відбувся у Франції.
Волинянка зайняла третє місце на лівій руці серед жінок. Також пані Олена була суддею турніру.
Україна отримає сучасні системи ППО від США
Сполучені Штати нададуть Україні сучасні системи протиповітряної оборони у відповідь на ракетний терор російських окупантів, у тому числі удари 10 жовтня.
Обіцянку передати системи ППО дав президент США Джозеф Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.
У мирний час був водієм фури: у волинській теробороні служить мужній «Малиш»
У волинській теробороні служить плечистий мужній чоловік Роман з позивним «Малиш». На Майдані він був 18-річним парубком і дуже просився в самооборону, хоча був страшенно худим, тому й отримав свій позивний.
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ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 504 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,
- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,
- РСЗВ – 353 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
- літаків – 268 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,
- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,
- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.
У Ковелі під час благодійного фестивалю зібрали для ЗСУ понад 77 тисяч гривень
9 жовтня у Ковелі у парку імені Лесі Українки відбувся благодійний захід БЛАГОFEST, на якому на потреби ЗСУ зібрали 77 537 гривень.
Безліч файних людей донатили у скриньки на ЗСУ, брали участь у активностях, купували сувеніри та солодощі на ярмарку, співали у караоке. Дітлахи та дорослі купували лотерейки і намагалися упіймати удачу і багатьом вдалося, всі були задоволені та щасливі – і це найголовніше в цей важкий час.
Ознайомитися, на що будуть використані кошти
Повітряні сили знищили протягом дня 20 ракет та 13 дронів-камікадзе
Дуже потужно! Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА «Shahed-136».
Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Рівненська фотографка Антоніна Матвійчук оприлюднила світлини з нової зйомки. На фото – звільнена з полону медикиня Мар'яна Мамонова з донечкою.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
«Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули
"352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - написав Сергій Притула у твітері.
Маленькій Уляні Гірук, тато якої загинув у ДТП, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma
Дівчинці із села Воля-Ковельська Ковельської територіальної громади Гірук Уляні Богданівні, яка хворіє на спінально-м'язову атрофію, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma. Вони чекали на нього більше 7 місяців.
Українці та українки, тримаймося! Мирної нам ночі.
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Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 11 жовтня:
Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з армрестлінгу
Уродженка села Дольськ Ковельського району Олена Кузьмич взяла участь у чемпіонаті світу армрестлінгу, який відбувся у Франції.
Волинянка зайняла третє місце на лівій руці серед жінок. Також пані Олена була суддею турніру.
Україна отримає сучасні системи ППО від США
Сполучені Штати нададуть Україні сучасні системи протиповітряної оборони у відповідь на ракетний терор російських окупантів, у тому числі удари 10 жовтня.
Обіцянку передати системи ППО дав президент США Джозеф Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.
У мирний час був водієм фури: у волинській теробороні служить мужній «Малиш»
У волинській теробороні служить плечистий мужній чоловік Роман з позивним «Малиш». На Майдані він був 18-річним парубком і дуже просився в самооборону, хоча був страшенно худим, тому й отримав свій позивний.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 504 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,
- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,
- РСЗВ – 353 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
- літаків – 268 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,
- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,
- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.
У Ковелі під час благодійного фестивалю зібрали для ЗСУ понад 77 тисяч гривень
9 жовтня у Ковелі у парку імені Лесі Українки відбувся благодійний захід БЛАГОFEST, на якому на потреби ЗСУ зібрали 77 537 гривень.
Безліч файних людей донатили у скриньки на ЗСУ, брали участь у активностях, купували сувеніри та солодощі на ярмарку, співали у караоке. Дітлахи та дорослі купували лотерейки і намагалися упіймати удачу і багатьом вдалося, всі були задоволені та щасливі – і це найголовніше в цей важкий час.
Ознайомитися, на що будуть використані кошти
Повітряні сили знищили протягом дня 20 ракет та 13 дронів-камікадзе
Дуже потужно! Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА «Shahed-136».
Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Рівненська фотографка Антоніна Матвійчук оприлюднила світлини з нової зйомки. На фото – звільнена з полону медикиня Мар'яна Мамонова з донечкою.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
«Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули
"352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - написав Сергій Притула у твітері.
Маленькій Уляні Гірук, тато якої загинув у ДТП, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma
Дівчинці із села Воля-Ковельська Ковельської територіальної громади Гірук Уляні Богданівні, яка хворіє на спінально-м'язову атрофію, зробили найдорожчий у світі укол Zolgensma. Вони чекали на нього більше 7 місяців.
Українці та українки, тримаймося! Мирної нам ночі.
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