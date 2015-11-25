У Луцьку більше 20 художників продають свої роботи, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 01:00
Благодійна виставка "Тихий аукціон" 11 жовтня стартувала у Луцьку. 21 митець міської художньої школи виставив свої роботи. Виручені гроші витратять на потреби української армії.
Про це розповіла Суспільному директорка департаменту культури Тетяна Гнатів.
Усі роботи виставки об’єднані тематикою природи. Стартова ціна на аукціоні – тисяча гривень.
Роботи, які виставили на аукціон художники створили під час творчого пленеру, який організували в заповіднику Воротнів на Волині.
"Тихий аукціон" відбуватиметься онлайн, тому охочі придбати картини, можуть обрати картину дистанційно – каже керівниця громадської організації Анна Сірбіненко. Виграшний лот можна забрати лише після завершення аукціону.
Організатори планують зібрати щонайменше 23 тисячі гривень – це еквівалентно кількості полотен на виставці. Аукціон триватиме упродовж місяця.
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Про це розповіла Суспільному директорка департаменту культури Тетяна Гнатів.
Усі роботи виставки об’єднані тематикою природи. Стартова ціна на аукціоні – тисяча гривень.
Роботи, які виставили на аукціон художники створили під час творчого пленеру, який організували в заповіднику Воротнів на Волині.
"Тихий аукціон" відбуватиметься онлайн, тому охочі придбати картини, можуть обрати картину дистанційно – каже керівниця громадської організації Анна Сірбіненко. Виграшний лот можна забрати лише після завершення аукціону.
Організатори планують зібрати щонайменше 23 тисячі гривень – це еквівалентно кількості полотен на виставці. Аукціон триватиме упродовж місяця.
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