У Луцьку більше 20 художників продають свої роботи, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Гнатів.



Усі роботи виставки об’єднані тематикою природи. Стартова ціна на аукціоні – тисяча гривень.



Роботи, які виставили на аукціон художники створили під час творчого пленеру, який організували в заповіднику Воротнів на Волині.



"Тихий аукціон" відбуватиметься онлайн, тому охочі придбати картини, можуть обрати картину дистанційно – каже керівниця громадської організації Анна Сірбіненко. Виграшний лот можна забрати лише після завершення аукціону.



Організатори планують зібрати щонайменше 23 тисячі гривень – це еквівалентно кількості полотен на виставці. Аукціон триватиме упродовж місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійна виставка "Тихий аукціон" 11 жовтня стартувала у Луцьку. 21 митець міської художньої школи виставив свої роботи. Виручені гроші витратять на потреби української армії.Про це розповіла Суспільному директорка департаменту культуриУсі роботи виставки об’єднані тематикою природи. Стартова ціна на аукціоні – тисяча гривень.Роботи, які виставили на аукціон художники створили під час творчого пленеру, який організували в заповіднику Воротнів на Волині."Тихий аукціон" відбуватиметься онлайн, тому охочі придбати картини, можуть обрати картину дистанційно – каже керівниця громадської організаціїВиграшний лот можна забрати лише після завершення аукціону.Організатори планують зібрати щонайменше 23 тисячі гривень – це еквівалентно кількості полотен на виставці. Аукціон триватиме упродовж місяця.

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