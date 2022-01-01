Головний біль напруги: що це та як його лікувати





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Якщо у вас болить голова, з високою ймовірністю – це головний біль напруги (ГБН). Епізодично від нього страждають понад 70% людей, а 3% відчувають ГБН понад 15 днів на місяць. Часто цей вид болю виникає ще в підлітковому віці. Водночас жінки мають до нього більшу схильність, аніж чоловіки – у пропорції 3 до 2.



Симптоми головного болю напруги



- Біль ніби обручем охоплює голову з усіх боків і сильно стискає чоло та потилицю, іноді поширюється на шию і плечі.

- Звичайне фізичне навантаження, звук і світло не посилюють напад.

- Очі не сльозяться, немає нудоти та блювання. Хоча апетиту також може не бути.

- Біль тупий і тиснучий, а не гострий і пульсуючий.

- Зазвичай триває від 30 хвилин до 7 днів.



Чому виникає головний біль напруги



Вважається, що цей біль найчастіше виникає через гостру чи хронічну стресову ситуацію. У зв'язку з цим інтенсивність ГБН може зменшуватись при позитивних емоціях та посилюватися у відповідь на негативні переживання.



У багатьох пацієнтів з головним болем напруги виникає спазм м'язів обличчя та голови. У цих випадках причинами нападів ГБН може бути тривале незручне положення тіла (наприклад, при багатогодинній роботі за комп'ютером або під час керування автомобілем).



Тригерами можуть бути й неочевидні речі: деяка їжа, алкоголь, втома очей, застуда чи недосипання.



Хто найбільше схильний до головного болю напруги



У деяких пацієнтів ризик розвитку головного болю напруги вищий, ніж в інших. До них належать люди, які не вміють емоційно та фізично розслаблятися, та ті, хто має проблеми зі сном і спить менш як 7 годин добу.



Лікування та профілактика головного болю напруги



Основним принципом лікування всіх пацієнтів із ГБН є поєднання двох напрямів: подолання епізоду головного болю і профілактична терапія. Для боротьби з болем оптимальним визнали застосування нестероїдних протизапальних засобів.



Згідно з рекомендаціями Британської асоціації з вивчення головного болю, до списку препаратів першої лінії для боротьби з епізодичним ГБН входить ібупрофен. Обґрунтуванням для цього стали результати багатьох клінічних досліджень.



В інших роботах ібупрофен продемонстрував кращий ефект в боротьбі з епізодами ГБН порівняно з іншими популярними нестероїдними протизапальними засобами. У подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні (має найвищий рівень достовірності) ібупрофен у дозі 400 мг порівнювали з парацетамолом (1000 мг) у 455 пацієнтів з ГБН. Повної ліквідації больового синдрому було досягнуто в 67% учасників групи ібупрофену, натомість у групах парацетамолу і плацебо ця цифра становила 34 і 7% відповідно.



Також напади головного болю напруги добре піддаються профілактиці, і проводити її можна самостійно. Збалансований режим дня, уникнення емоційних і фізичних навантажень, раціональна поведінка в стресових ситуаціях, часте провітрювання приміщення, прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування, відмова від алкоголю та куріння можуть значно зменшити ймовірність ГБН і покращити ваше здоров'я та самопочуття.







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