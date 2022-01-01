Україна збільшила експорт м'ясопродукції
Сьогодні, 06:00
У січні-серпні 2022 року український експорт продукції м'ясної групи збільшився проти відповідного періоду минулого року на 20% - з 519 млн дол. до 624 млн дол.
Про це повідомила УНІАН прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", посилаючись на заступника директора установи Миколу Пугачова.
"Основною причиною цього стало триваюче зростання вартості зовнішніх продажів м'яса птиці до 586 млн дол., що на 33% перевищило минулорічний показник. При цьому в натуральному вираженні експорт даного продукту скоротився на 10% - до 264 тис.тонн", - зазначив він.
За підрахунками експерта, за вісім місяців 2022 року найбільше продукції цієї групи – на 188 млн дол. (30,2%) - придбали Нідерланди, які протягом останніх років невпинно посилюють свої позиції. На другому місці Саудівська Аравія з часткою у 27% в загальному обсязі закупівель. Значно менші закупівлі здійснюють Словаччина (5,8%), Китай (4,6%), Об'єднані Арабські Емірати (3,9%), Польща (3,3%) і Туреччина (3,2%).
"Виходячи з існуючих темпів експорту м'яса птиці, наші компанії можуть не досягти його рекордних минулорічних кількісних показників, однак за результатами 2022 року їх доходи в цілому збільшаться через істотне підвищення цін на міжнародному ринку", - підкреслив Пугачов.
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Про це повідомила УНІАН прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", посилаючись на заступника директора установи Миколу Пугачова.
"Основною причиною цього стало триваюче зростання вартості зовнішніх продажів м'яса птиці до 586 млн дол., що на 33% перевищило минулорічний показник. При цьому в натуральному вираженні експорт даного продукту скоротився на 10% - до 264 тис.тонн", - зазначив він.
За підрахунками експерта, за вісім місяців 2022 року найбільше продукції цієї групи – на 188 млн дол. (30,2%) - придбали Нідерланди, які протягом останніх років невпинно посилюють свої позиції. На другому місці Саудівська Аравія з часткою у 27% в загальному обсязі закупівель. Значно менші закупівлі здійснюють Словаччина (5,8%), Китай (4,6%), Об'єднані Арабські Емірати (3,9%), Польща (3,3%) і Туреччина (3,2%).
"Виходячи з існуючих темпів експорту м'яса птиці, наші компанії можуть не досягти його рекордних минулорічних кількісних показників, однак за результатами 2022 року їх доходи в цілому збільшаться через істотне підвищення цін на міжнародному ринку", - підкреслив Пугачов.
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