Україна збільшила експорт м'ясопродукції





Про це повідомила Миколу Пугачова.



"Основною причиною цього стало триваюче зростання вартості зовнішніх продажів м'яса птиці до 586 млн дол., що на 33% перевищило минулорічний показник. При цьому в натуральному вираженні експорт даного продукту скоротився на 10% - до 264 тис.тонн", - зазначив він.



За підрахунками експерта, за вісім місяців 2022 року найбільше продукції цієї групи – на 188 млн дол. (30,2%) - придбали Нідерланди, які протягом останніх років невпинно посилюють свої позиції. На другому місці Саудівська Аравія з часткою у 27% в загальному обсязі закупівель. Значно менші закупівлі здійснюють Словаччина (5,8%), Китай (4,6%), Об'єднані Арабські Емірати (3,9%), Польща (3,3%) і Туреччина (3,2%).



"Виходячи з існуючих темпів експорту м'яса птиці, наші компанії можуть не досягти його рекордних минулорічних кількісних показників, однак за результатами 2022 року їх доходи в цілому збільшаться через істотне підвищення цін на міжнародному ринку", - підкреслив Пугачов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У січні-серпні 2022 року український експорт продукції м'ясної групи збільшився проти відповідного періоду минулого року на 20% - з 519 млн дол. до 624 млн дол.Про це повідомила УНІАН прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", посилаючись на заступника директора установи"Основною причиною цього стало триваюче зростання вартості зовнішніх продажів м'яса птиці до 586 млн дол., що на 33% перевищило минулорічний показник. При цьому в натуральному вираженні експорт даного продукту скоротився на 10% - до 264 тис.тонн", - зазначив він.За підрахунками експерта, за вісім місяців 2022 року найбільше продукції цієї групи – на 188 млн дол. (30,2%) - придбали Нідерланди, які протягом останніх років невпинно посилюють свої позиції. На другому місці Саудівська Аравія з часткою у 27% в загальному обсязі закупівель. Значно менші закупівлі здійснюють Словаччина (5,8%), Китай (4,6%), Об'єднані Арабські Емірати (3,9%), Польща (3,3%) і Туреччина (3,2%)."Виходячи з існуючих темпів експорту м'яса птиці, наші компанії можуть не досягти його рекордних минулорічних кількісних показників, однак за результатами 2022 року їх доходи в цілому збільшаться через істотне підвищення цін на міжнародному ринку", - підкреслив Пугачов.

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