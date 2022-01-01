Експерт розповів, які типи будинків можуть витримати обстріли





Будівельний експерт Едвард Пухаєв розповів



Якщо ви живете в будинках, побудованих до 1920 року, потрібно мати на увазі, що це цегляні будівлі з дерев'яним перекриттям. Через стовідсоткову ймовірність пожежі під час обстрілів обов'язково потрібно залишати такий будинок та спускатися до підвалу, шукати бомбосховище.



Будинки, зведені до 50-х років, можуть бути і з бетонним, і з дерев'яним перекриттям. Тут потрібно знати технічні характеристики кожної конкретної будівлі. Тому краще перестрахуватися та залишити такий будинок під час обстрілу. Тим паче, більшість будинків 50-х років будували з бомбосховищами, у яких, власне, і краще сховатися.



Цегляні радянські будинки 50-80-х років та панельні 70-80-х є, на думку експерта, найненадійнішою конструкцією через лавиноподібний тип їх обвалення.



Тому в разі тривоги потрібно негайно спустися на середні поверхи таких будинків, а також стежити, щоб між місцем вашого перебування та місцем ймовірного влучення було щонайменше дві стіни (правило двох стін), одна з яких зможе прийняти на себе удар, а друга «зловить» уламки від першої.



Ідеальним місцем є сходовий майданчик. Підвал – відносно безпечне місце під час обстрілів, але тільки не в панельних будинках. Хрущовки та брежнівки вкрай незахищені від обвалів, тому підвали таких будинків можуть виявитися справжньою пасткою для мешканців, що в них ховаються.



Будинки, зведені у 2000-2010 роках, переважно цегляні. Конструкція споруд, збудованих у нульових роках теперішнього століття, – непоганий варіант порівняно з панельними будинками, але вони програють в безпеці новобудовам.



Найбезпечнішими будинками експерт вважає новобудови, зведені в період від 2010 до 2022 року. Експерти зазначають, що монолітно-каркасні будівлі новобудов найкраще дають раду із захисною функцією. Саме такий тип будівель найбільш розповсюджений у сучасному житловому будівництві. Тому, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, побудованому після нульових років, ваші шанси, що споруда вціліє, збільшуються.



Проте це не означає, що потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги. І хай у якому захищеному домі ви живете – це не звільняє вас від обов’язку зважати на міркування безпеки та спускатися до укриття разом із сім’єю та сусідами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житловий фонд України формувався в різні часи, для зведення будівель застосовували різні технології.Будівельний експертрозповів ТСН , які типи будинків можна вважати надійнішими за інші в умовах ворожих обстрілів, а які небезпечними.Якщо ви живете в будинках, побудованих до 1920 року, потрібно мати на увазі, що це цегляні будівлі з дерев'яним перекриттям. Через стовідсоткову ймовірність пожежі під час обстрілів обов'язково потрібно залишати такий будинок та спускатися до підвалу, шукати бомбосховище.Будинки, зведені до 50-х років, можуть бути і з бетонним, і з дерев'яним перекриттям. Тут потрібно знати технічні характеристики кожної конкретної будівлі. Тому краще перестрахуватися та залишити такий будинок під час обстрілу. Тим паче, більшість будинків 50-х років будували з бомбосховищами, у яких, власне, і краще сховатися.Цегляні радянські будинки 50-80-х років та панельні 70-80-х є, на думку експерта, найненадійнішою конструкцією через лавиноподібний тип їх обвалення.Тому в разі тривоги потрібно негайно спустися на середні поверхи таких будинків, а також стежити, щоб між місцем вашого перебування та місцем ймовірного влучення було щонайменше дві стіни (правило двох стін), одна з яких зможе прийняти на себе удар, а друга «зловить» уламки від першої.Ідеальним місцем є сходовий майданчик. Підвал – відносно безпечне місце під час обстрілів, але тільки не в панельних будинках. Хрущовки та брежнівки вкрай незахищені від обвалів, тому підвали таких будинків можуть виявитися справжньою пасткою для мешканців, що в них ховаються.Будинки, зведені у 2000-2010 роках, переважно цегляні. Конструкція споруд, збудованих у нульових роках теперішнього століття, – непоганий варіант порівняно з панельними будинками, але вони програють в безпеці новобудовам.Найбезпечнішими будинками експерт вважає новобудови, зведені в період від 2010 до 2022 року. Експерти зазначають, що монолітно-каркасні будівлі новобудов найкраще дають раду із захисною функцією. Саме такий тип будівель найбільш розповсюджений у сучасному житловому будівництві. Тому, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, побудованому після нульових років, ваші шанси, що споруда вціліє, збільшуються.Проте це не означає, що потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги. І хай у якому захищеному домі ви живете – це не звільняє вас від обов’язку зважати на міркування безпеки та спускатися до укриття разом із сім’єю та сусідами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію