Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК
Сьогодні, 02:36
Українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.
Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.
Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.
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Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.
Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.
Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.
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