Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК

Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК
Українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.

Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.

Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.

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Теги: дрони-камікадзе, ЗСУ, знищили
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