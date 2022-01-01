Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК





Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.



Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.



Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.

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