В Україні здорожчала комуналка: на що ціна зросла найбільше

В Україні здорожчала комуналка: на що ціна зросла найбільше
Комуналка в Україні за рік подорожчала на 4,3% (вересень-2022 до вересня-2021). Найбільше зросла вартість утримання та ремонту житла – на 24,6%. Порівняно із серпнем-2022, комунальні послуги зросли в ціні на 0,9% – найбільше також утримання та ремонт житла.

Про це повідомляє Держстат, пише Obozrevatel.

Там зазначають: у ціні значно додали і каналізація (14,9%) із водопостачанням (12%).

Зросла вартість й інших послуг. Зокрема:

прибирання сміття – 10,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 6%;

природний газ – 1,9%;

гаряча вода, опалення – 1,2%.

А от електроенергія подешевшала. Її ціна знизилася на 7,4%.

Порівняно з липнем, у серпні комуналка подорожчала на 0,9%. При чому здорожчали лише:

утримання та ремонт житла – на 2,2%;

збирання сміття – на 4,7%.

Водночас клієнти «Нафтогазу» можуть отримати знижку в 1% під час оплати газу. Для цього потрібно здійснити повну оплату рахунку до 15 числа поточного місяця в особистому кабінеті my.gas.ua або в чаті GASUA.

Важливо: ця знижка не сумується «та нараховується за умови відсутності заборгованості». Тобто сплатити необхідно «всю суму з копійками».

«Кожен клієнт має можливість отримати знижку. За умови виконання всіх дій ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж», – зазначили в «Нафтогазі».

Міненергетики працює над продовженням спецзобов’язань щодо забезпечення населення електроенергією, термін яких спливає 30 жовтня. Таким чином у міністерстві мають намір зберегти для населення чинні тарифи на електрику, не допустивши їхнього підвищення.

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Теги: комуналка, ціна
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