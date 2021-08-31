У Луцьку частково відновили ремонт проспекту Волі. ВІДЕО

У Луцьку частково відновили ремонт проспекту Волі. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Волі частково продовжили ремонтні роботи: майстри облаштовують зупинку громадського транспорту навпроти книжкового магазину "Знання".

Про це передає кореспондент Суспільного.

11 жовтня майстри здійснювали підготовчі роботи для вкладання бруківки. Коментувати відновлення ремонту відмовилися. Як розповів телефоном Суспільному представник підрядника Віталій Кізей, діють згідно з договором замовника – Луцької міськради.

Усього мають облаштувати вісім зупинок громадського транспорту до першого листопада, – розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк.
У Луцьку частково відновили ремонт проспекту Волі. ВІДЕО

"Маємо намір облаштувати усі зупинки на проспекті Волі. На сьогодні відповідно до Постанови Кабміну ці роботи оплатити не можна, але підрядник пішов на поступки, щоб мешканцям було комфортно і по нашому проханню виконує ці роботи", – додав посадовець.

На час виконання робіт громадський транспорт зупиняється за зупинкою.



Капітальний ремонт проспекту Волі розпочали ще торік, попередня вартість проєкту становила майже 90 мільйонів гривень. Цьогоріч роботи призупинили згідно з постановою Кабміну про тимчасову заборону фінансування капремонтів.

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Теги: Луцьк, ремонт дороги, проспект Волі
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