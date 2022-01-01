У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Зокрема, 11 жовтня о 20:47 рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та працівники місцевої пожежної команди с. Штунь ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку на вулиці Застав’я у селі Підгородне Ковельського району.



Від вогню будинок врятували, але внаслідок пожежі знищено прибудову, побутову техніку, речі побутового вжитку, меблі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині протягом доби, з 11 по 12 жовтня, рятувальниками підрозділів служби 101 ліквідовано 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, 11 жовтня о 20:47 рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та працівники місцевої пожежної команди с. Штунь ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку на вулиці Застав’я у селі Підгородне Ковельського району.Від вогню будинок врятували, але внаслідок пожежі знищено прибудову, побутову техніку, речі побутового вжитку, меблі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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