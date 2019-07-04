Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ
Сьогодні, 13:37
З лютого Україна отримала понад 19 млрд. доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року ще очікуються надходження від ЄС та МВФ.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністром фінансів США Джанет Йеллен у Вашингтоні у середу, 12 жовтня, попише Слово і Діло.
За його словами, Україна отримала 19,4 млрд доларів, а до кінця року розраховує отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ.
«Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження», – зазначив Марченко.
Він розповів, що грантова допомога США досягла 8,5 млрд. доларів. Гроші були направлені до держбюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги.
У свою чергу Йллен підкреслила, що США й надалі рішуче підтримуватимуть Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністром фінансів США Джанет Йеллен у Вашингтоні у середу, 12 жовтня, попише Слово і Діло.
За його словами, Україна отримала 19,4 млрд доларів, а до кінця року розраховує отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ.
«Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження», – зазначив Марченко.
Він розповів, що грантова допомога США досягла 8,5 млрд. доларів. Гроші були направлені до держбюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги.
У свою чергу Йллен підкреслила, що США й надалі рішуче підтримуватимуть Україну.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ФСБ готує план відступу своїх офіцерів з України
Сьогодні, 13:57
Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ
Сьогодні, 13:37
Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни
Сьогодні, 13:10
Медіа