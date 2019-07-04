Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ





Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністром фінансів США Джанет Йеллен у Вашингтоні у середу, 12 жовтня, попише



За його словами, Україна отримала 19,4 млрд доларів, а до кінця року розраховує отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ.



«Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження», – зазначив Марченко.



Він розповів, що грантова допомога США досягла 8,5 млрд. доларів. Гроші були направлені до держбюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги.



У свою чергу Йллен підкреслила, що США й надалі рішуче підтримуватимуть Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З лютого Україна отримала понад 19 млрд. доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року ще очікуються надходження від ЄС та МВФ.Про це повідомив міністр фінансівпід час зустрічі з міністром фінансів СШАу Вашингтоні у середу, 12 жовтня, попише Слово і Діло. За його словами, Україна отримала 19,4 млрд доларів, а до кінця року розраховує отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ.«Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження», – зазначив Марченко.Він розповів, що грантова допомога США досягла 8,5 млрд. доларів. Гроші були направлені до держбюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги.У свою чергу Йллен підкреслила, що США й надалі рішуче підтримуватимуть Україну.

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