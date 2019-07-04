Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ

Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ
З лютого Україна отримала понад 19 млрд. доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року ще очікуються надходження від ЄС та МВФ.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністром фінансів США Джанет Йеллен у Вашингтоні у середу, 12 жовтня, попише Слово і Діло.

За його словами, Україна отримала 19,4 млрд доларів, а до кінця року розраховує отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ.

«Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження», – зазначив Марченко.

Він розповів, що грантова допомога США досягла 8,5 млрд. доларів. Гроші були направлені до держбюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених витрат в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги.

У свою чергу Йллен підкреслила, що США й надалі рішуче підтримуватимуть Україну.

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Теги: Україна, кошти, міжнародні надходження, скільки грошей отрмала Україна
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