ФСБ готує план відступу своїх офіцерів з України





Про це



Зазначається, що тимчасово окуповані українські території вже почали залишати сім’ї гауляйтерів, "керівників" районів і вищого військового керівництва.



"Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старшим офіцерам ФСБ Росії, яких перекинули на тимчасово окуповані території України, повідомили про маршрути евакуації до РФ для них та їхніх родин.Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.Зазначається, що тимчасово окуповані українські території вже почали залишати сім’ї гауляйтерів, "керівників" районів і вищого військового керівництва."Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби", - йдеться у повідомленні ЦНС.

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