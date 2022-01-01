«Зігріємо наших»: волинські газовики передали буржуйки, теплі речі та малюнки військовим

АТ «Волиньгаз» передало для військових, у рамках акції «Зігріємо наших», до Дня захисників та захисниць України, 30 буржуйок. Майже всі пічки уже отримали наші воїни.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Із початком повномасштабного вторгнення близько сорока працівника АТ «Волиньгаз» служать у Збройних силах України.«Першочергово забезпечуємо пічками бригади, в лавах яких Україну захищають колеги-газовики. Теж закупили для інших військових частин, які до нас звернулись, – розповідає начальник служби охорони праці та цивільного захисту «Волиньгаз». - Разом із пічками відправляємо теплі речі, малюнки від дітей та прапори з побажаннями та словами підтримки від колективу компанії».Буржуйки виготовили на українському заводі RGCProduction. Вони допоможуть нашим захисникам обігріти бліндажі, приготувати їжу, висушити одяг та взуття. Всі пічки для кращого маскування оснащені іскрогасниками. В буржуйках реалізована можливість регулювання подачі повітря та відводу відпрацьованих газів для контролю інтенсивності горіння.Понад триста дитячих малюнків теж відправляємо нашим воїнам. Написані дитячою рукою «Дякую» та «Ви найкращі ЗСУ» підіймають моральний дух та дають сили.Також теплі слова вдячності та підтримки нашим захисникам на синьо-жовтих стягах написали працівники компанії. Вважаємо, що прапори, підписані щирими словами, Божими молитвами та побажаннями нададуть наснаги та підбадьорять воїнів на передовій.Крім 30 буржуйок в рамках акції «Зігріємо наших», Ковельське відділення АТ «Волиньгаз» передало ще шість пічок військовослужбовцям.«Волиньгаз» продовжує працювати та підтримувати Збройні сили України.Дякуємо кожному воїну за сміливість, мужність, за боротьбу за нашу землю, наше майбутнє та нашу Україну.Загалом до Дня захисників та захисниць України газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, передадуть у ЗСУ 800 буржуйок виробництва RGCProduction, що дозволять зігріти в бліндажах 7-8 тисяч воїнів. На їхнє виробництво піде близько 34 тонн металопродукції.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.