Українців закликають запастися теплим одягом, свічками, ліхтариками, аби пережити зиму

Українців закликають запастися теплим одягом, свічками, ліхтариками, аби пережити зиму
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає українців запастися теплим одягом, свічками, ліхтариками й батарейками, аби легше пережити зиму 2022-2023, бо вона буде важкою через намагання Росії залишити Україну без електроенергії й тепла для тиску холодом.

Про це заявив голова уряду, пише УП.

Шмигаль констатував, що Росія використовує ракети й дрони-камікадзе проти цивільної інфраструктури: тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у 3 регіонах України, а всього за останній три дні зафіксовано 128 обстрілів, унаслідок яких було пошкоджено понад 200 різних об'єктів, серед них – 28 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Удари завдавалися як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Російські війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки ППО вдалося уникнути критичних пошкоджень – і українська енергосистема функціонує в нормальному режимі.

"Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти і проробляли різні сценарії реагування. Було закуплене необіхдне резервне обладнання… Водночас ми маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність…

Не будемо прикрашати дійсність: ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаю всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожній родині був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло.

Ми зі свого боку разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури", - сказав він.

За словами Шмигаля, зараз готовність до опалювального сезону по країні — більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, "розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури".

Для проходження цієї осені та зими треба зменшити споживання електроенергії, щоб менше відключати її за графіком. В ідеалі, з 17:00 до 22:00 Україні треба використовувати на 25% менше електрики. Поки що українці змогли зменшити споживання на 10%.

Також Шмигаль закликав після початку опалювального сезону ощадливо використовувати газ та вугілля, хоча це призведе до зниження температури повітря в будівлях.

Мінімально допустиме значення буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів.

"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму (...). Важливо розуміти, що російські терористи будуть намагатися використовувати холод як свою зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, – це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде. Все, що вони зруйнували, ми відновимо".

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Теги: Шмигаль, зима, українці, тепло
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