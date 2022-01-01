Завтра Луцьк прощатиметься з трьома загиблими Героями

Сергієм Ярмольським, Романом Стрельчуком та Сергієм Пенкалею.



Про це інформують у Луцькраді.



Відспівування військовослужбовців відбудеться о 13:00.



Лучанин Ярмольський Сергій Петрович (17.08.1979 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 05 липня 2022 року.



Пенкаля Сергій Борисович (04.04.1975 р. н.) був призваний на військову службу по мобілізації 01 березня 2022 року.



Стрельчук Роман Іванович (26.03.1993 року народження) 13 серпня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації.

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