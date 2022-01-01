Завтра Луцьк прощатиметься з трьома загиблими Героями

Завтра Луцьк прощатиметься з трьома загиблими Героями
Завтра, 13 жовтня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька о 13:00 відбудеться прощання з загиблими Героями Сергієм Ярмольським, Романом Стрельчуком та Сергієм Пенкалею.

Про це інформують у Луцькраді.

Відспівування військовослужбовців відбудеться о 13:00.

Лучанин Ярмольський Сергій Петрович (17.08.1979 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 05 липня 2022 року. Загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Дворічанської територіальної громади Куп’янського району Харківської області.

Пенкаля Сергій Борисович (04.04.1975 р. н.) був призваний на військову службу по мобілізації 01 березня 2022 року. Загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Стрельчук Роман Іванович (26.03.1993 року народження) 13 серпня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 4 жовтня в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.

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Теги: загинули, захисники, військові, Луцьк, похорон
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