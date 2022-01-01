На яких дорогах Волині встановлені радари контролю швидкості TruCAM. ПЕРЕЛІК

На яких дорогах Волині встановлені радари контролю швидкості TruCAM. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13 жовтня, на Волині на ще одній ділянці автодороги здійснюватиметься контроль швидкості за допомогою приладу TruCAM.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Загалом на українських дорогах з’явиться 9 нових ділянок, де патрульна поліція вимірюватиме швидкість руху за допомогою приладів TruCAM.

Так, на Волині прилад вимірювання швидкості TruCAM розташують на автодорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, 71-87 км та 87-130 км.

Окрім того, на Волині прилади TruCAM раніше були встановлені на таких ділянках:

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, 414-470 км та 470-506 км;
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, 80-137 км;
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, 0-130 км;
Луцьк, проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна.
З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.

«Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху», – йдеться в повідомленні.

В областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом транспортних засобів тимчасово не здійснюється.

Ознайомитися із повним переліком місць розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM можна ТУТ.

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Теги: TruCAM, Волинь, патрульна поліція, варте уваги
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