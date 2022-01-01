ЗСУ знищили вже 66 750 окупантів

ЗСУ знищили вже 66 750 окупантів
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 750 військових, 2 573 танки та 269 літаків.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько(+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2573 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,
артилерійських систем – 1648 (+2) од,
РСЗВ – 372 (+0) од,
засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
крилаті ракети ‒ 329 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 147 (+0).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ризик наступу з Білорусі невисокий: ISW пояснили чому
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 21 жовтня
Сьогодні, 09:00
ЗСУ знищили вже 66 750 окупантів
Сьогодні, 08:55
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:47
Волинські лісгоспи продають дрова в державному інтернет-магазині
Сьогодні, 08:34
Схожі новини
ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
11 жовтень, 10:05
Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни Мінус 530 окупантів: яких втрат зазнав ворог на 220-ий день війни
01 жовтень, 10:29
ЗСУ знищили вже майже 58 600 окупантів ЗСУ знищили вже майже 58 600 окупантів
29 вересень, 09:30
Кількість знищених окупантів наближається до 55 тисяч Кількість знищених окупантів наближається до 55 тисяч
19 вересень, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині триває збір урожаю. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя
Сьогодні, 09:49
 0
На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні
Сьогодні, 09:36
 0
Росія обстріляла Харків: є постраждалі
Сьогодні, 09:21
 0
Ризик наступу з Білорусі невисокий: ISW пояснили чому
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8