ЗСУ знищили вже 66 750 окупантів
Сьогодні, 08:55
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 750 військових, 2 573 танки та 269 літаків.
Про це інформують у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько(+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2573 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,
артилерійських систем – 1648 (+2) од,
РСЗВ – 372 (+0) од,
засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
крилаті ракети ‒ 329 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 147 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це інформують у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько(+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2573 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,
артилерійських систем – 1648 (+2) од,
РСЗВ – 372 (+0) од,
засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
крилаті ракети ‒ 329 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 147 (+0).
Дані уточнюються.
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