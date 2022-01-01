ЗСУ знищили вже 66 750 окупантів





Про це інформують у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько(+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2573 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,

артилерійських систем – 1648 (+2) од,

РСЗВ – 372 (+0) од,

засоби ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 269 (+0) од,

гелікоптерів – 243 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),

крилаті ракети ‒ 329 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 147 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 750 військових, 2 573 танки та 269 літаків.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько(+100) осіб ліквідовано,танків ‒ 2573 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,артилерійських систем – 1648 (+2) од,РСЗВ – 372 (+0) од,засоби ППО ‒ 189 (+0) од,літаків – 269 (+0) од,гелікоптерів – 243 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),крилаті ракети ‒ 329 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,спеціальна техніка ‒ 147 (+0).Дані уточнюються.

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