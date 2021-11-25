Волинські лісгоспи продають дрова в державному інтернет-магазині





Загалом за три дні роботи сайту по Україні здійснили порад 3 тисячі замовлень дров. Замовлення отримували і волинські лісівники, - повідомляє



За перші дні роботи сайті волинські лісгоспи також почали отримувати замовлення. Станом на 20 жовтня їх є уже 136. Про це розповіла речниця Волинського обласного управління лісового господарства Світлана Думська.



«Серед цих заявок уже є споживачі, яким ми продали деревину. Адже заявка ще не означає, що людина їх купить. Частково хтось відмовляється, або просто помилково робить замовлення», - розповіла речниця.



За її словами наразі на Волині достатньо є заготовленої деревини для населення.



«Крім того, ми додатково реалізовуємо її й для потреб оборони у різні регіони України. Дефіциту немає й об'єми заготівлі не збільшуються», - зазначала Світлана Думська.



Загалом ціни на дрова абсолютно різні й залежать від вартості заготівлі, палива, логістики, та й самої породи дерева.



«Наприклад, у нас автомобіль круглої деревини коштує в межах 10 тисяч гривень, але ціна залежить від асортименту. Також у нас є багато споживачів, які замовляють уже колоті дрова. То вони уже коштуватимуть приблизно вдвічі дорожче. А загалом, ще до цього магазину, населення у нас купує дрова ще з червня. Проте останні два місяці це стало набагато активніше. Це уже традиційно, чим ближче опалювальний сезон, тим більше зростає попит на дрова.



Ми ще влітку зверталися до людей, які хочуть замовити деревину, аби не було ажіотажу. Адже потрібно враховувати, що для наших захисників та оборону та потрібні дрова», - розповіла речниця.



Також вона просить, аби люди з розумінням ставилися до можливих затримок доставки деревини та не хвилювалися, бо деколи можуть виникати накладки через кількість замовлень.



«Якщо ви уже оплатили кошти на рахунок лісгоспу, то проблем точно ніяких не буде. Крім того, ми оприлюднили контакти усіх лісничих, і за потреби з ними можна зв'язатися. Також слід розуміти, що сайт «ДроваЄ» дуже молодий, і там можливі тимчасові технічні збої.



Для прикладу, у нас замовили деревину з Миколаївської області й не врахували скільки коштуватиме їх доставка, враховуючи відстань. Ми про це повідомили споживача і він відмовився від заявки. Також з Одеси замовляли, але людям пояснили, що це вийдуть «золоті» дрова враховуючи доставку», - зазначила Світлана Думська.



Зазначимо, що даний урядовий магазин створили, аби населенню було зручніше та простіше запастися деревиною на зиму, яку заготовляють лісгоспи.



Щоб купити дрова потрібно авторизуватися на ресурсі та обрати адресу доставки дров, а система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.



Також замовник має визначитися із видом та обсягом деревини, а також може обрати доставку. Опісля потрібно оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора.



На урядовому порталі зазначають, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.



Як відомо, в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лісові господарства Волині почали продаж деревини через державний онлайн-магазин «ДроваЄ», де у декілька кліків можна купити дрова на зиму.Загалом за три дні роботи сайту по Україні здійснили порад 3 тисячі замовлень дров. Замовлення отримували і волинські лісівники, - повідомляє ВСН За перші дні роботи сайті волинські лісгоспи також почали отримувати замовлення. Станом на 20 жовтня їх є уже 136. Про це розповіла речниця Волинського обласного управління лісового господарства«Серед цих заявок уже є споживачі, яким ми продали деревину. Адже заявка ще не означає, що людина їх купить. Частково хтось відмовляється, або просто помилково робить замовлення», - розповіла речниця.За її словами наразі на Волині достатньо є заготовленої деревини для населення.«Крім того, ми додатково реалізовуємо її й для потреб оборони у різні регіони України. Дефіциту немає й об'єми заготівлі не збільшуються», - зазначала Світлана Думська.Загалом ціни на дрова абсолютно різні й залежать від вартості заготівлі, палива, логістики, та й самої породи дерева.«Наприклад, у нас автомобіль круглої деревини коштує в межах 10 тисяч гривень, але ціна залежить від асортименту. Також у нас є багато споживачів, які замовляють уже колоті дрова. То вони уже коштуватимуть приблизно вдвічі дорожче. А загалом, ще до цього магазину, населення у нас купує дрова ще з червня. Проте останні два місяці це стало набагато активніше. Це уже традиційно, чим ближче опалювальний сезон, тим більше зростає попит на дрова.Ми ще влітку зверталися до людей, які хочуть замовити деревину, аби не було ажіотажу. Адже потрібно враховувати, що для наших захисників та оборону та потрібні дрова», - розповіла речниця.Також вона просить, аби люди з розумінням ставилися до можливих затримок доставки деревини та не хвилювалися, бо деколи можуть виникати накладки через кількість замовлень.«Якщо ви уже оплатили кошти на рахунок лісгоспу, то проблем точно ніяких не буде. Крім того, ми оприлюднили контакти усіх лісничих, і за потреби з ними можна зв'язатися. Також слід розуміти, що сайт «ДроваЄ» дуже молодий, і там можливі тимчасові технічні збої.Для прикладу, у нас замовили деревину з Миколаївської області й не врахували скільки коштуватиме їх доставка, враховуючи відстань. Ми про це повідомили споживача і він відмовився від заявки. Також з Одеси замовляли, але людям пояснили, що це вийдуть «золоті» дрова враховуючи доставку», - зазначила Світлана Думська.Зазначимо, що даний урядовий магазин створили, аби населенню було зручніше та простіше запастися деревиною на зиму, яку заготовляють лісгоспи.Щоб купити дрова потрібно авторизуватися на ресурсі та обрати адресу доставки дров, а система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.Також замовник має визначитися із видом та обсягом деревини, а також може обрати доставку. Опісля потрібно оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора.На урядовому порталі зазначають, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.Як відомо,. На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

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