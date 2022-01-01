На Волині відбулися протирадіаційні навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
У селищі міського типу Маневичі 20 жовтня відбулися протирадіаційні навчання за участі співробітників Держслужби із надзвичайних ситуацій, поліції, медиків та чиновників.
Про це розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту військово-цивільної адміністрації Волині Олександр Блащук.
З його слів, це роблять, щоб місцеві жителі знали, як діяти у випадку реального радіоактивного забруднення, адже Маневичі розташовані у 30-кілометровій зоні від Рівненської атомної електростанції.
Подібні навчання, – каже селищний голова Олександр Гаврилюк, – почали проводити після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Машини поліції та рятувальників інформують населення про радіаційне зараження території.
Якщо буде інформація про радіаційну загрозу – людям варто залишатися вдома, аби зменшити ризик опромінення. Після інструкцій зібрати речі й іти до пункту евакуаційного збору, де людям мають роздати захисні маски та препарат калію йодид.
Після реєстрації люди мають чекати на евакуаційні автобуси, що завезуть їх до безпечного місця, – говорить керівниця відділу реєстрації Валерія Лісовецька.
Усіх евакуйованих садять до автобусів і везуть до території за межами радіоактивного забруднення. На безпечній території людей зустрічають рятувальники з дозиметрами.
Тут стоять намети, де евакуйовані залишають забруднений одяг, приймають душ і переодягаються, – розповідає керівник радіаційно-хімічного захисту Богдан Кравчук. Потім транспорт, яким привезли евакуйованих, миють.
До протирадіаційних навчань залучили цивільне населення Маневичів, щоб у разі виникнення небезпеки всі чітко знали, що робити, – говорить селищний голова Олександр Гаврилюк.
Зі слів керівника управління цивільного захисту Олександра Блащука протирадіаційні навчання заплановані й в інших регіонах.
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Про це розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту військово-цивільної адміністрації Волині Олександр Блащук.
З його слів, це роблять, щоб місцеві жителі знали, як діяти у випадку реального радіоактивного забруднення, адже Маневичі розташовані у 30-кілометровій зоні від Рівненської атомної електростанції.
Подібні навчання, – каже селищний голова Олександр Гаврилюк, – почали проводити після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Машини поліції та рятувальників інформують населення про радіаційне зараження території.
Якщо буде інформація про радіаційну загрозу – людям варто залишатися вдома, аби зменшити ризик опромінення. Після інструкцій зібрати речі й іти до пункту евакуаційного збору, де людям мають роздати захисні маски та препарат калію йодид.
Після реєстрації люди мають чекати на евакуаційні автобуси, що завезуть їх до безпечного місця, – говорить керівниця відділу реєстрації Валерія Лісовецька.
Усіх евакуйованих садять до автобусів і везуть до території за межами радіоактивного забруднення. На безпечній території людей зустрічають рятувальники з дозиметрами.
Тут стоять намети, де евакуйовані залишають забруднений одяг, приймають душ і переодягаються, – розповідає керівник радіаційно-хімічного захисту Богдан Кравчук. Потім транспорт, яким привезли евакуйованих, миють.
До протирадіаційних навчань залучили цивільне населення Маневичів, щоб у разі виникнення небезпеки всі чітко знали, що робити, – говорить селищний голова Олександр Гаврилюк.
Зі слів керівника управління цивільного захисту Олександра Блащука протирадіаційні навчання заплановані й в інших регіонах.
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