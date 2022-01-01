На Волині відбулися протирадіаційні навчання. ВІДЕО

На Волині відбулися протирадіаційні навчання. ВІДЕО
У селищі міського типу Маневичі 20 жовтня відбулися протирадіаційні навчання за участі співробітників Держслужби із надзвичайних ситуацій, поліції, медиків та чиновників.

Про це розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту військово-цивільної адміністрації Волині Олександр Блащук.

З його слів, це роблять, щоб місцеві жителі знали, як діяти у випадку реального радіоактивного забруднення, адже Маневичі розташовані у 30-кілометровій зоні від Рівненської атомної електростанції.

Подібні навчання, – каже селищний голова Олександр Гаврилюк, – почали проводити після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Машини поліції та рятувальників інформують населення про радіаційне зараження території.

Якщо буде інформація про радіаційну загрозу – людям варто залишатися вдома, аби зменшити ризик опромінення. Після інструкцій зібрати речі й іти до пункту евакуаційного збору, де людям мають роздати захисні маски та препарат калію йодид.

Після реєстрації люди мають чекати на евакуаційні автобуси, що завезуть їх до безпечного місця, – говорить керівниця відділу реєстрації Валерія Лісовецька.
На Волині відбулися протирадіаційні навчання. ВІДЕО

Усіх евакуйованих садять до автобусів і везуть до території за межами радіоактивного забруднення. На безпечній території людей зустрічають рятувальники з дозиметрами.
На Волині відбулися протирадіаційні навчання. ВІДЕО

Тут стоять намети, де евакуйовані залишають забруднений одяг, приймають душ і переодягаються, – розповідає керівник радіаційно-хімічного захисту Богдан Кравчук. Потім транспорт, яким привезли евакуйованих, миють.

До протирадіаційних навчань залучили цивільне населення Маневичів, щоб у разі виникнення небезпеки всі чітко знали, що робити, – говорить селищний голова Олександр Гаврилюк.

Зі слів керівника управління цивільного захисту Олександра Блащука протирадіаційні навчання заплановані й в інших регіонах.


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Теги: Волинь, Маневичі, навчання
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