На Волині відбулися протирадіаційні навчання. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Блащук.



З його слів, це роблять, щоб місцеві жителі знали, як діяти у випадку реального радіоактивного забруднення, адже Маневичі розташовані у 30-кілометровій зоні від Рівненської атомної електростанції.



Подібні навчання, – каже селищний голова Олександр Гаврилюк, – почали проводити після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.



Машини поліції та рятувальників інформують населення про радіаційне зараження території.



Якщо буде інформація про радіаційну загрозу – людям варто залишатися вдома, аби зменшити ризик опромінення. Після інструкцій зібрати речі й іти до пункту евакуаційного збору, де людям мають роздати захисні маски та препарат калію йодид.



Після реєстрації люди мають чекати на евакуаційні автобуси, що завезуть їх до безпечного місця, – говорить керівниця відділу реєстрації Валерія Лісовецька.



Усіх евакуйованих садять до автобусів і везуть до території за межами радіоактивного забруднення. На безпечній території людей зустрічають рятувальники з дозиметрами.



Тут стоять намети, де евакуйовані залишають забруднений одяг, приймають душ і переодягаються, – розповідає керівник радіаційно-хімічного захисту Богдан Кравчук. Потім транспорт, яким привезли евакуйованих, миють.



До протирадіаційних навчань залучили цивільне населення Маневичів, щоб у разі виникнення небезпеки всі чітко знали, що робити, – говорить селищний голова Олександр Гаврилюк.



Зі слів керівника управління цивільного захисту Олександра Блащука протирадіаційні навчання заплановані й в інших регіонах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі міського типу Маневичі 20 жовтня відбулися протирадіаційні навчання за участі співробітників Держслужби із надзвичайних ситуацій, поліції, медиків та чиновників.Про це розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту військово-цивільної адміністрації ВолиніЗ його слів, це роблять, щоб місцеві жителі знали, як діяти у випадку реального радіоактивного забруднення, адже Маневичі розташовані у 30-кілометровій зоні від Рівненської атомної електростанції.Подібні навчання, – каже селищний голова, – почали проводити після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.Машини поліції та рятувальників інформують населення про радіаційне зараження території.Якщо буде інформація про радіаційну загрозу – людям варто залишатися вдома, аби зменшити ризик опромінення. Після інструкцій зібрати речі й іти до пункту евакуаційного збору, де людям мають роздати захисні маски та препарат калію йодид.Після реєстрації люди мають чекати на евакуаційні автобуси, що завезуть їх до безпечного місця, – говорить керівниця відділу реєстрації Валерія Лісовецька.Усіх евакуйованих садять до автобусів і везуть до території за межами радіоактивного забруднення. На безпечній території людей зустрічають рятувальники з дозиметрами.Тут стоять намети, де евакуйовані залишають забруднений одяг, приймають душ і переодягаються, – розповідає керівник радіаційно-хімічного захисту Богдан Кравчук. Потім транспорт, яким привезли евакуйованих, миють.До протирадіаційних навчань залучили цивільне населення Маневичів, щоб у разі виникнення небезпеки всі чітко знали, що робити, – говорить селищний голова Олександр Гаврилюк.Зі слів керівника управління цивільного захисту Олександра Блащука протирадіаційні навчання заплановані й в інших регіонах.

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