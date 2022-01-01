У волинській річці рятувальники вчилися водити снігоболотохід. ФОТО





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



На Турії відбулося навчання водіїв підпорядкованих рятувальних підрозділів, керуванню універсальним транспортним засобом (снігоболотоходом) БОГУН-2М.



Захід відбувся за присутності фахівців з сервісного центру обслуговування даної техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відбулося навчання водії спецтехніки. Навчання відбулося у річці Турія в Ковелі.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.На Турії відбулося навчання водіїв підпорядкованих рятувальних підрозділів, керуванню універсальним транспортним засобом (снігоболотоходом) БОГУН-2М.Захід відбувся за присутності фахівців з сервісного центру обслуговування даної техніки.

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