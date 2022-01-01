Волинські рятувальники повернулися з Харківщини. ФОТО

Волинські ДСНСники повернулися додому з відрядження після виконання завдань на Харківщині.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.20 жовтня волинські рятувальники, які у складі зведеного загону виконували завдання за призначенням, прибули на Волинь. Їх зустрів начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту. Він висловив подяку рятувальникам за сумлінне несення служби у Харківській області.Як відомо, рятувальники Волинського гарнізону вирушили у Харківську область 2 жовтня. Волиняни несли службу у пожежно-рятувальних підрозділах Харкова. Це дало змогу провести ротації особового складу й відпочити рятувальникам, які мали великий обсяг роботи у період активних бойових дій та в умовах окупації.