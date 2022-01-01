Волинські рятувальники повернулися з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 03:42
Волинські ДСНСники повернулися додому з відрядження після виконання завдань на Харківщині.
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
20 жовтня волинські рятувальники, які у складі зведеного загону виконували завдання за призначенням, прибули на Волинь. Їх зустрів начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук. Він висловив подяку рятувальникам за сумлінне несення служби у Харківській області.
Як відомо, рятувальники Волинського гарнізону вирушили у Харківську область 2 жовтня. Волиняни несли службу у пожежно-рятувальних підрозділах Харкова. Це дало змогу провести ротації особового складу й відпочити рятувальникам, які мали великий обсяг роботи у період активних бойових дій та в умовах окупації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
20 жовтня волинські рятувальники, які у складі зведеного загону виконували завдання за призначенням, прибули на Волинь. Їх зустрів начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук. Він висловив подяку рятувальникам за сумлінне несення служби у Харківській області.
Як відомо, рятувальники Волинського гарнізону вирушили у Харківську область 2 жовтня. Волиняни несли службу у пожежно-рятувальних підрозділах Харкова. Це дало змогу провести ротації особового складу й відпочити рятувальникам, які мали великий обсяг роботи у період активних бойових дій та в умовах окупації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські рятувальники повернулися з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 03:42
21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 20 жовтня
20 жовтень, 23:35
На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО
20 жовтень, 22:59
Медіа