Волонтер з Литви привіз на Волинь автомобіль для військових. ФОТО, ВІДЕО

Волонтер з Литви привіз на Волинь автомобіль для військових. ФОТО, ВІДЕО
Днями в Нововолинську побував литовець Дайніус Паснінас. Він придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових.

Заступниця міського голови Вікторія Скриннік допомагала в організації поїздки та перетині кордону.

Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.


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Теги: волонтер, Литва, Нововолинськ, допомога, 14 ОМБр
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