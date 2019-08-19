Волонтер з Литви привіз на Волинь автомобіль для військових. ФОТО, ВІДЕО

Дайніус Паснінас. Він придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників.



Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.



Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових.



Заступниця міського голови Вікторія Скриннік допомагала в організації поїздки та перетині кордону.



Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями в Нововолинську побував литовець. Він придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових.Заступниця міського голови Вікторія Скриннік допомагала в організації поїздки та перетині кордону.Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.

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