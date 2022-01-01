Добрі новини від ВолиньPost за 20 жовтня

Попереду багато складних днів, але ми загартовані. Ми не просто вистояли і втрималися, а продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:ЗСУ з початку агресії знищила 66 650 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб,танків ‒ 2 567 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,артилерійських систем – 1646 (+9) од,РСЗВ – 372 (+0) од,засобів ППО ‒ 189 (+0) од,літаків – 269 (+0) од,гелікоптерів – 243 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),крилатих ракет ‒ 329 (+6),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,спеціальної техніки ‒ 147 (+1).Рік тому в Україні зробили першу трансплантацію серця дитині у Львові. Новий орган отримав 13-річний хлопчик Максим з села Зарудчі Камінь-Каширського району.19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.Сьогодні мама Максима, пані Тетяна, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.Кондитерка з Луцькавипікає для військових імбирне печиво, яке прикрашає їстівними малюнками з вафельних листів. Кожне імбирне печиво упаковують і складають у коробки.У тісто, крім пшеничного борошна, жінка одає мед та спеції, зокрема корицю, кардамон, гвоздику та імбир. Анна Кравчук говорить: перевага її печива в тому, що є можливість тривалого зберігання без втрати смакових якостей.У День Захисника Вітчизни 14 жовтня в НСЖУ відбувся благодійний шашковий турнір. 9-річна киянка, віце-чемпіонка України з шашок у своїй віковій категоріїсвоєю мирною грою зібрала майже 7 тисяч гривень для ЗСУ.Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштівтана українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.Синоптикиняповідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.Йдеться, зокрема, про такі послуги:- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.На Театральному майдані Луцька 20 жовтня відбулась акція "Скажи Ні російській літературі". Її учасники збирали російську літературу, аби здати її на макулатуру.У нововолинських школах запрацювали електронні щоденники та журнали. Цьогоріч освітній процес у ліцеях громади відбувається без паперових журналів та щоденників. Успішність, відвідування та домашнє завдання доступні на одному онлайн-ресурсі. Це зручно для вчителів, батьків та дітей.Мешканець Нововолинської громади віддав власний автомобіль марки Таврія військовим. Волонтери уже відвезли нашим захисникам подарунок від небайдужого чоловіка.