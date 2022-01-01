Добрі новини від ВолиньPost за 20 жовтня
20 жовтень, 23:35
Попереду багато складних днів, але ми загартовані. Ми не просто вистояли і втрималися, а продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!
Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 20 жовтня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер
ЗСУ з початку агресії знищила 66 650 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб,
танків ‒ 2 567 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
артилерійських систем – 1646 (+9) од,
РСЗВ – 372 (+0) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
крилатих ракет ‒ 329 (+6),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 147 (+1).
Як зараз почувається школяр з Волині, якому рік тому пересадили серце
Рік тому в Україні зробили першу трансплантацію серця дитині у Львові. Новий орган отримав 13-річний хлопчик Максим з села Зарудчі Камінь-Каширського району.
19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.
Сьогодні мама Максима, пані Тетяна, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.
Лучанка готує для бійців на фронт печиво з їстівними дитячими малюнками. ФОТО
Кондитерка з Луцька Анна Кравчук випікає для військових імбирне печиво, яке прикрашає їстівними малюнками з вафельних листів. Кожне імбирне печиво упаковують і складають у коробки.
У тісто, крім пшеничного борошна, жінка одає мед та спеції, зокрема корицю, кардамон, гвоздику та імбир. Анна Кравчук говорить: перевага її печива в тому, що є можливість тривалого зберігання без втрати смакових якостей.
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9-річна віце-чемпіонка України з шашок зіграла із журналістами, аби зібрати кошти на ЗСУ
У День Захисника Вітчизни 14 жовтня в НСЖУ відбувся благодійний шашковий турнір. 9-річна киянка, віце-чемпіонка України з шашок у своїй віковій категорії Тетяна Портянко своєю мирною грою зібрала майже 7 тисяч гривень для ЗСУ.
Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштів Сергія Притули та Сергія Стерненка на українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.
В Україні знову потепліє
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.
У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
Йдеться, зокрема, про такі послуги:
- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.
У Луцьку збирали російські книги, щоб здати їх на макулатуру і допомогти ЗСУ. ВІДЕО
На Театральному майдані Луцька 20 жовтня відбулась акція "Скажи Ні російській літературі". Її учасники збирали російську літературу, аби здати її на макулатуру.
У місті на Волині школи перейшли на електронні щоденники і журнали. ВІДЕО
У нововолинських школах запрацювали електронні щоденники та журнали. Цьогоріч освітній процес у ліцеях громади відбувається без паперових журналів та щоденників. Успішність, відвідування та домашнє завдання доступні на одному онлайн-ресурсі. Це зручно для вчителів, батьків та дітей.
На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО
Мешканець Нововолинської громади віддав власний автомобіль марки Таврія військовим. Волонтери уже відвезли нашим захисникам подарунок від небайдужого чоловіка.
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Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 20 жовтня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер
ЗСУ з початку агресії знищила 66 650 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб,
танків ‒ 2 567 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
артилерійських систем – 1646 (+9) од,
РСЗВ – 372 (+0) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
крилатих ракет ‒ 329 (+6),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 147 (+1).
Як зараз почувається школяр з Волині, якому рік тому пересадили серце
Рік тому в Україні зробили першу трансплантацію серця дитині у Львові. Новий орган отримав 13-річний хлопчик Максим з села Зарудчі Камінь-Каширського району.
19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.
Сьогодні мама Максима, пані Тетяна, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.
Лучанка готує для бійців на фронт печиво з їстівними дитячими малюнками. ФОТО
Кондитерка з Луцька Анна Кравчук випікає для військових імбирне печиво, яке прикрашає їстівними малюнками з вафельних листів. Кожне імбирне печиво упаковують і складають у коробки.
У тісто, крім пшеничного борошна, жінка одає мед та спеції, зокрема корицю, кардамон, гвоздику та імбир. Анна Кравчук говорить: перевага її печива в тому, що є можливість тривалого зберігання без втрати смакових якостей.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
9-річна віце-чемпіонка України з шашок зіграла із журналістами, аби зібрати кошти на ЗСУ
У День Захисника Вітчизни 14 жовтня в НСЖУ відбувся благодійний шашковий турнір. 9-річна киянка, віце-чемпіонка України з шашок у своїй віковій категорії Тетяна Портянко своєю мирною грою зібрала майже 7 тисяч гривень для ЗСУ.
Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштів Сергія Притули та Сергія Стерненка на українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.
В Україні знову потепліє
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.
У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
Йдеться, зокрема, про такі послуги:
- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.
У Луцьку збирали російські книги, щоб здати їх на макулатуру і допомогти ЗСУ. ВІДЕО
На Театральному майдані Луцька 20 жовтня відбулась акція "Скажи Ні російській літературі". Її учасники збирали російську літературу, аби здати її на макулатуру.
У місті на Волині школи перейшли на електронні щоденники і журнали. ВІДЕО
У нововолинських школах запрацювали електронні щоденники та журнали. Цьогоріч освітній процес у ліцеях громади відбувається без паперових журналів та щоденників. Успішність, відвідування та домашнє завдання доступні на одному онлайн-ресурсі. Це зручно для вчителів, батьків та дітей.
На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО
Мешканець Нововолинської громади віддав власний автомобіль марки Таврія військовим. Волонтери уже відвезли нашим захисникам подарунок від небайдужого чоловіка.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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