В Україні знову потепліє

В Україні знову потепліє
В Україні в п'ятницю, 21 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Також у деяких регіонах України трішки потепліє.

Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

Лише вночі у східних та південно-східних областях України очікується дощ. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями може бути туман.

У східних та Запорізькій областях місцями можливі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень температура в середньому складатиме 7 – 12 градусів тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.


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Теги: потепління, Україна, погода
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