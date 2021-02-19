В Україні знову потепліє
Сьогодні, 18:00
В Україні в п'ятницю, 21 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Також у деяких регіонах України трішки потепліє.
Про це повідомили у Укргідрометцентрі.
Лише вночі у східних та південно-східних областях України очікується дощ. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями може бути туман.
У східних та Запорізькій областях місцями можливі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень температура в середньому складатиме 7 – 12 градусів тепла.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.
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Про це повідомили у Укргідрометцентрі.
Лише вночі у східних та південно-східних областях України очікується дощ. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями може бути туман.
У східних та Запорізькій областях місцями можливі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень температура в середньому складатиме 7 – 12 градусів тепла.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.
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