На Волині зупинили п'яного водія на машині, яка була в розшуку
Сьогодні, 17:30
На Волині днями під час вимірювання швидкості лазерним приладом TruCam, патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. За кермом автівки перебував 28-річний водій, який перевищив дозволену швидкість на 30 км/год у населеному пункті.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
При перевірці документів інспектори з’ясували, що керманич був позбавлений права керування судом через керування в стані алкогольного сп’яніння. А також автомобіль перебуває у розшуку Державною виконавчою службою.
В ході спілкування поліцейські помітили, в правопорушника ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 0, 32 проміле.
Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (перевищення допустимої швидкості), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
При перевірці документів інспектори з’ясували, що керманич був позбавлений права керування судом через керування в стані алкогольного сп’яніння. А також автомобіль перебуває у розшуку Державною виконавчою службою.
В ході спілкування поліцейські помітили, в правопорушника ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 0, 32 проміле.
Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (перевищення допустимої швидкості), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.
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