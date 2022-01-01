На Волині зупинили п'яного водія на машині, яка була в розшуку

На Волині днями під час вимірювання швидкості лазерним приладом TruCam, патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. За кермом автівки перебував 28-річний водій, який перевищив дозволену швидкість на 30 км/год у населеному пункті.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.При перевірці документів інспектори з’ясували, що керманич був позбавлений права керування судом через керування в стані алкогольного сп’яніння. А також автомобіль перебуває у розшуку Державною виконавчою службою.В ході спілкування поліцейські помітили, в правопорушника ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 0, 32 проміле.Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (перевищення допустимої швидкості), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року) КУпАП.