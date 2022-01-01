Шахраї «розвели» волинян на 70 тисяч гривень

Шахраї «розвели» волинян на 70 тисяч гривень
Упродовж вчорашнього дня, 19 жовтня, на гачок шахраїв потрапили троє волинян.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Так, ввечері до поліції звернулася 38-річна лучанка. Жінці зателефонували нібито працівники банку та повідомили, що з її карти намагаються зняти гроші. Аби запобігти цьому, необхідно переказати усі наявні кошти на інший номер карти. Це і зробила заявниця. Так вона втратила 40 000 гривень.

А мешканка Ківерців, бажаючи отримати допомогу від ООН, перейшла за посиланням в оголошенні, яке виявилося фішинговим. Вона вказала всі свої дані й надала доступ до банківських карток. У результаті жінку ошукали на 23 000 гривень.

20-річний житель Любомля намагався придбати деякі товари через інстаграм, але натрапив на шахраїв й втратив 10 000 гривень. Хлопець наперед заплатив за покупки, після цього зв’язок із так званим продавцем зник.

За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 запитань до мамолога, відповіді на які варто знати кожній волинянці
Сьогодні, 17:12
Шахраї «розвели» волинян на 70 тисяч гривень
Сьогодні, 17:00
Луцькому тренеру Галицькому продовжили термін арешту на 60 днів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
9-річна віце-чемпіонка України з шашок зіграла із журналістами, аби зібрати кошти на ЗСУ
Сьогодні, 16:30
Волинянин отримав 15 років в`язниці за зґвалтування 12-річної доньки
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Шахраї видурили у понад 20 волинян мільйон гривень: у декількох областях проводяться обшуки Шахраї видурили у понад 20 волинян мільйон гривень: у декількох областях проводяться обшуки
28 вересень, 13:30
Шахраї видурили у довірливої волинянки 200 тисяч гривень. ВІДЕО Шахраї видурили у довірливої волинянки 200 тисяч гривень. ВІДЕО
13 вересень, 02:17
Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень
03 серпень, 12:50
Волинянка віддала шахраям майже 10 тисяч за неіснуючі дрова Волинянка віддала шахраям майже 10 тисяч за неіснуючі дрова
02 серпень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 запитань до мамолога, відповіді на які варто знати кожній волинянці
Сьогодні, 17:12
 0
Шахраї «розвели» волинян на 70 тисяч гривень
Сьогодні, 17:00
 0
Луцькому тренеру Галицькому продовжили термін арешту на 60 днів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
 0
9-річна віце-чемпіонка України з шашок зіграла із журналістами, аби зібрати кошти на ЗСУ
Сьогодні, 16:30
 0
Волинянин отримав 15 років в`язниці за зґвалтування 12-річної доньки
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8