Шахраї «розвели» волинян на 70 тисяч гривень

Упродовж вчорашнього дня, 19 жовтня, на гачок шахраїв потрапили троє волинян.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Так, ввечері до поліції звернулася 38-річна лучанка. Жінці зателефонували нібито працівники банку та повідомили, що з її карти намагаються зняти гроші. Аби запобігти цьому, необхідно переказати усі наявні кошти на інший номер карти. Це і зробила заявниця. Так вона втратила 40 000 гривень.А мешканка Ківерців, бажаючи отримати допомогу від ООН, перейшла за посиланням в оголошенні, яке виявилося фішинговим. Вона вказала всі свої дані й надала доступ до банківських карток. У результаті жінку ошукали на 23 000 гривень.20-річний житель Любомля намагався придбати деякі товари через інстаграм, але натрапив на шахраїв й втратив 10 000 гривень. Хлопець наперед заплатив за покупки, після цього зв’язок із так званим продавцем зник.За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників.