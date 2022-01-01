9-річна віце-чемпіонка України з шашок зіграла із журналістами, аби зібрати кошти на ЗСУ
Сьогодні, 16:30
У День Захисника Вітчизни 14 жовтня в НСЖУ відбувся благодійний шашковий турнір. 9-річна киянка, віце-чемпіонка України з шашок у своїй віковій категорії Тетяна Портянко своєю мирною грою зібрала майже 7 тисяч гривень для ЗСУ.
Про це повідомляють у пресслужбі НСЖУ.
«Коли наші вороги незграбно грають «у Чапаєва», ми спокійно та люто б’ємо їх шашками!» – наголошують організатори.
Участь у турнірі взяли голова НСЖУ Сергій Томіленко, кореспондент агентства «Укрінформ» Віталій Голод, секретар НСЖУ Зоя Шарикова та працівники центрального офісу Національної спілки журналістів України.
У шашки Тетяна грає з шести років – цієї гри її навчила мама. Нині її тренує відомий столичний тренер Віктор Коваленко. Тетяна мріє про титул гросмейстера.
Майже всі партії завершуються перемогою юної шашкістки – наразі в неї можуть виграти тільки майстри спорту з шашок.
«Моя бабуся Лариса Герус – журналістка, вона також пише вірші. Я й сама пишу твори й подумую над тим, щоб також обрати журналістську професію», – розповіла Тетянка.
Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштів Сергія Притули та Сергія Стерненка на українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.
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Про це повідомляють у пресслужбі НСЖУ.
«Коли наші вороги незграбно грають «у Чапаєва», ми спокійно та люто б’ємо їх шашками!» – наголошують організатори.
Участь у турнірі взяли голова НСЖУ Сергій Томіленко, кореспондент агентства «Укрінформ» Віталій Голод, секретар НСЖУ Зоя Шарикова та працівники центрального офісу Національної спілки журналістів України.
У шашки Тетяна грає з шести років – цієї гри її навчила мама. Нині її тренує відомий столичний тренер Віктор Коваленко. Тетяна мріє про титул гросмейстера.
Майже всі партії завершуються перемогою юної шашкістки – наразі в неї можуть виграти тільки майстри спорту з шашок.
«Моя бабуся Лариса Герус – журналістка, вона також пише вірші. Я й сама пишу твори й подумую над тим, щоб також обрати журналістську професію», – розповіла Тетянка.
Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштів Сергія Притули та Сергія Стерненка на українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.
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