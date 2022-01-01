9-річна віце-чемпіонка України з шашок зіграла із журналістами, аби зібрати кошти на ЗСУ

Тетяна Портянко своєю мирною грою зібрала майже 7 тисяч гривень для ЗСУ.



Про це повідомляють у



«Коли наші вороги незграбно грають «у Чапаєва», ми спокійно та люто б’ємо їх шашками!» – наголошують організатори.



Участь у турнірі взяли голова НСЖУ Сергій Томіленко, кореспондент агентства «Укрінформ» Віталій Голод, секретар НСЖУ Зоя Шарикова та працівники центрального офісу Національної спілки журналістів України.



У шашки Тетяна грає з шести років – цієї гри її навчила мама. Нині її тренує відомий столичний тренер Віктор Коваленко. Тетяна мріє про титул гросмейстера.



Майже всі партії завершуються перемогою юної шашкістки – наразі в неї можуть виграти тільки майстри спорту з шашок.



«Моя бабуся Лариса Герус – журналістка, вона також пише вірші. Я й сама пишу твори й подумую над тим, щоб також обрати журналістську професію», – розповіла Тетянка.



Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштів Сергія Притули та Сергія Стерненка на українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День Захисника Вітчизни 14 жовтня в НСЖУ відбувся благодійний шашковий турнір. 9-річна киянка, віце-чемпіонка України з шашок у своїй віковій категоріїсвоєю мирною грою зібрала майже 7 тисяч гривень для ЗСУ.Про це повідомляють у пресслужбі НСЖУ.«Коли наші вороги незграбно грають «у Чапаєва», ми спокійно та люто б’ємо їх шашками!» – наголошують організатори.Участь у турнірі взяли голова НСЖУ, кореспондент агентства «Укрінформ», секретар НСЖУта працівники центрального офісу Національної спілки журналістів України.У шашки Тетяна грає з шести років – цієї гри її навчила мама. Нині її тренує відомий столичний тренерТетяна мріє про титул гросмейстера.Майже всі партії завершуються перемогою юної шашкістки – наразі в неї можуть виграти тільки майстри спорту з шашок.«Моя бабуся– журналістка, вона також пише вірші. Я й сама пишу твори й подумую над тим, щоб також обрати журналістську професію», – розповіла Тетянка.Нещодавно дівчинка долучалася до збору коштівтана українські дрони-камікадзе для ЗСУ RAM ІІ UAV. З середини літа вона грала в шашки з перехожими, в основному в парках і скверах, спочатку в бабусиному Новограді-Волинському (на батьківщині Лесі Українки та Валерія Залужного), а потім у Києві. Загалом, маленька спортсменка передала до благодійний фонд 66 000 грн.

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