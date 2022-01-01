Генштаб заявив про ризик наступу з Білорусі





Про це під час брифінгу 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов, пише



"Посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави. Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на північному фронті зростає", — зазначив він.



За словами військового, при цьому Росія може спробувати відрізати західні області України від решти території.



"Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білоруського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів", — пояснив генерал.



Громов додав, що у Білорусі також відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ.



"На території Білорусі тривають заходи з розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ і сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури. У тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації", — зауважив він.



При цьому в рамках на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Окрім того, Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів.



"Вона розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, що можуть бути озброєними крилатими ракетами типу "Калібр". Ми теж на це реагуємо", — підкреслив військовий.



Олексій Громов запевнив, що Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку, а Сили оборони проводять заходи із прикриття кордону України та Києва з півночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З огляду на агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі Генеральний штаб вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає.Про це під час брифінгу 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал, пише Суспільне "Посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави. Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на північному фронті зростає", — зазначив він.За словами військового, при цьому Росія може спробувати відрізати західні області України від решти території."Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білоруського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів", — пояснив генерал.Громов додав, що у Білорусі також відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ."На території Білорусі тривають заходи з розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ і сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури. У тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації", — зауважив він.При цьому в рамках на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Окрім того, Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів."Вона розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, що можуть бути озброєними крилатими ракетами типу "Калібр". Ми теж на це реагуємо", — підкреслив військовий.Олексій Громов запевнив, що Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку, а Сили оборони проводять заходи із прикриття кордону України та Києва з півночі.

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