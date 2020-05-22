Лучанка готує для бійців на фронт печиво з їстівними дитячими малюнками. ФОТО

Анна Кравчук випікає для військових імбирне печиво, яке прикрашає їстівними малюнками з вафельних листів. Кожне імбирне печиво упаковують і складають у коробки.



Про це розповіла



З її слів, на таку ідею почали зголошуватися як знайомі, так і незнайомі люди, котрі також пропонували продукти або кошти на їхню закупівлю.



"Я подала ідею, люди підхопили і воно так поїхало. Після того, як запустила цю акцію, люди почали відзиватися, мене це розчулило до сліз", – говорить майстриня кондитерської справи.



Про збір дитячих малюнків для печива кондитерка-волонтерка оголосила в інтернеті. З надісланих робіт на комп’ютері формує папки і готує до друку.



У тісто, крім пшеничного борошна, жінка одає мед та спеції, зокрема корицю, кардамон, гвоздику та імбир. Анна Кравчук говорить: перевага її печива в тому, що є можливість тривалого зберігання без втрати смакових якостей.



"Печиво набирає свого смаку, м’якості, відпочиває в пакеті, тобто воно спокійно доїжджає до хлопців і вони вже можуть ним смакувати. Багато вже років печу: на весілля, проте такого ще не було, щоб емоції пробирали до сліз. Це робота через сльози", – каже жінка.



Малюнки картинки і допомагають прикрашати печиво надрукованими вафельними картинками діти господині. Донька Надія Кравчук говорить: створила на листі малюнок зі словами "Спасибі за мирне небо".



Зі слів Анни Кравчук, дитячих малюнків багато, тому планує в майбутньому зробити виставку. Нині кондитерка завершує формувати п’яту передачу на фронт. До кожного печива додаючи пакетики з чаєм, кавою та цукром.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кондитерка з Луцькавипікає для військових імбирне печиво, яке прикрашає їстівними малюнками з вафельних листів. Кожне імбирне печиво упаковують і складають у коробки.Про це розповіла Суспільному жінка.З її слів, на таку ідею почали зголошуватися як знайомі, так і незнайомі люди, котрі також пропонували продукти або кошти на їхню закупівлю."Я подала ідею, люди підхопили і воно так поїхало. Після того, як запустила цю акцію, люди почали відзиватися, мене це розчулило до сліз", – говорить майстриня кондитерської справи.Про збір дитячих малюнків для печива кондитерка-волонтерка оголосила в інтернеті. З надісланих робіт на комп’ютері формує папки і готує до друку.У тісто, крім пшеничного борошна, жінка одає мед та спеції, зокрема корицю, кардамон, гвоздику та імбир. Анна Кравчук говорить: перевага її печива в тому, що є можливість тривалого зберігання без втрати смакових якостей."Печиво набирає свого смаку, м’якості, відпочиває в пакеті, тобто воно спокійно доїжджає до хлопців і вони вже можуть ним смакувати. Багато вже років печу: на весілля, проте такого ще не було, щоб емоції пробирали до сліз. Це робота через сльози", – каже жінка.Малюнки картинки і допомагають прикрашати печиво надрукованими вафельними картинками діти господині. Донькаговорить: створила на листі малюнок зі словами "Спасибі за мирне небо".Зі слів Анни Кравчук, дитячих малюнків багато, тому планує в майбутньому зробити виставку. Нині кондитерка завершує формувати п’яту передачу на фронт. До кожного печива додаючи пакетики з чаєм, кавою та цукром.

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