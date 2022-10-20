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Ще одну катівню окупантів було знайдено в Біляївці Херсонської області

Ще одну катівню окупантів було знайдено в Біляївці Херсонської області
У Біляївці Херсонської області було знайдено катівню окупантів. Росіяни утримували там місцевих мешканців та жителів навколишніх сіл.

Про це розповів голова Новоолександрівської громади Бериславського район Олександр Левечко, пише LB.ua з посиланням на проєкт Радіо Свободи.

За його словами, інших катівень у громаді знайдено не було.

"Сміття, бруд, все розкидане, все розвалене, приміщення було без вікон, одні двері були. По катівні, по біляївській, також порушена кримінальна справа, СБУ веде кримінальне провадження", – розповів посадовець.

Він додав, що у період окупації росіяни робили подворовий обхід, перевіряли телефони і техніку, застосовувати фізичну силу. У Біляївці та інших населених пунктах окупанти також викрадали людей. У селі Гаврилівка у середині квітня росіяни вбили хлопчика, а потім розповідали мешканцям, що це зробив "снайпер ЗСУ". Батька дитини окупанти викрали і залякували.

17 жовтня херсонське видання "Мост" повідомило, що в тимчасово окупованому Скадовську біля будівлі суду знайшли повішену жінку. За словами її родичів, вона могла бути вбита за проукраїнську позицію. Мер Скадовська розповів, що йому відомо про понад 10 випадків, коли місцеві жителі зазнавали катувань від окупантів.

Нагадаємо, Біляївка була звільнена на початку жовтня. Тоді сили оборони України деокупували ще декілька населених пунктів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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