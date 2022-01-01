Боротьба із раком молочної залози: поради волинського лікаря-мамолога

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням молочної залози. В Україні, як і в усьому світі, перше місце серед усіх онкозахворювань у жінок займає саме цей вид раку.Як розповів лікар хірург-онколог мамологічного відділення Волинського обласного медичного центру онкології, у 2021 році у Волинській області діагностували 318 випадків захворювання на рак молочної залози. На жаль, щорічно зберігається тенденція до зростання кількості хворих.Рак молочної залози здебільшого розвивається безсимптомно, не приносячи дискомфорту та болю пацієнтці, що ускладнює ранню діагностику хвороби.На жаль, виліковування недуги напряму залежить від стадії, на якій діагностоване захворювання. Так, ефективність лікування при 1-й стадії становить 95%, при 2-й – 80%, 3-й – 50%.«Саме тому ми рекомендуємо усім жінкам щомісячно проводити самообстеження молочних залоз та пахвових лімфатичних вузлів з метою виявлення ущільнень чи будь-яких патологічних змін.Запорукою здоров’я молочних залоз є здоровий спосіб життя та фізична активність.Крім цього, починаючи з 25 річного віку, потрібно обстежуватись у мамолога 1 раз на 2 роки, а з 40 років – щорічно. Після огляду та консультації, при потребі, лікар призначить усі необхідні обстеження», – розповідає Богдан Мицак.Він додає, що у мамологічному відділенні Волинського обласного медичного центру онкології проводять лікування усіх видів доброякісних та злоякісних захворювань молочної залози. Також за допомогою найсучаснішого обладнання (FLUOPTICS) для виявлення сторожових лімфатичних вузлів в мамологічному відділенні обласного онкоцентру стали можливими операції, що дають змогу максимально скоротити період перебування хворих в стаціонарі та мінімізувати післяопераційні та віддалені ускладнення операцій при злоякісних пухлинах молочної залози.«Пам’ятайте, що рання діагностика захворювання дозволяє досягти чудових клінічних та естетичних результатів лікування та швидше повернутись до повноцінного життя», – наголошує лікар.