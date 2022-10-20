Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України. ФОТО

Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України. ФОТО
Свіжі фотографії з супутника свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ.

Про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свобода", пише УП.

Видання звертає увагу, що протягом останнього місяця військовий аеродром "Зябрівка" під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

"Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", - йдеться у повідомленні.

Так виглядав військовий аеродром "Зябрівка" 24 серпня.
Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України. ФОТО

А так це виглядало менш ніж через два місяці, 16 жовтня.
Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України. ФОТО

На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи.
Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України. ФОТО

На супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому "Зябрівка" збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Також бачимо потяг, який прибув з пальним.
Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України. ФОТО


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Теги: супутники, Білорусь, Україна
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