Спецслужби Росії, ймовірно, готують теракти проти власного населення, – розвідка





Про це



Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.



"Ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення. Імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України", - наголошують у розвідці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військкомати на території РФ розповсюджують «пам’ятки» для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі."Ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення. Імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України", - наголошують у розвідці.

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