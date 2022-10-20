Спецслужби Росії, ймовірно, готують теракти проти власного населення, – розвідка
Сьогодні, 13:45
Військкомати на території РФ розповсюджують «пам’ятки» для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.
"Ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення. Імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України", - наголошують у розвідці.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.
Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі.
"Ця «страшилка» – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення. Імовірно, російські спецслужби таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України", - наголошують у розвідці.
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