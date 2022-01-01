На Волині в аварії постраждала пасажирка

На Волині в аварії постраждала пасажирка
19 жовтня у Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська 20-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» здійснював маневр повороту ліворуч та не надав переваги в русі автомобілю «Mersedes» під керуванням 59-річного місцевого жителя. У результаті автопригоди постраждалу 44-річну пасажирку автомобіля «ВАЗ-21099» із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі внесли відомості в Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Волинь, пасажирка, Нововолинськ
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