На Волині в аварії постраждала пасажирка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська 20-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» здійснював маневр повороту ліворуч та не надав переваги в русі автомобілю «Mersedes» під керуванням 59-річного місцевого жителя. У результаті автопригоди постраждалу 44-річну пасажирку автомобіля «ВАЗ-21099» із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



За цим фактом слідчі внесли відомості в Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 жовтня у Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська 20-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» здійснював маневр повороту ліворуч та не надав переваги в русі автомобілю «Mersedes» під керуванням 59-річного місцевого жителя. У результаті автопригоди постраждалу 44-річну пасажирку автомобіля «ВАЗ-21099» із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.За цим фактом слідчі внесли відомості в Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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