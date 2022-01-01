На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні

На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні
Учора ввечері, 19 жовтня, в селі Смідин на Старовижівщині 28-річний водій автомобіля «Fiat» здійснив наїзд на велосипедиста.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок ДТП 52-річного велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Встановлено, що водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист
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