На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок ДТП 52-річного велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Встановлено, що водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 19 жовтня, в селі Смідин на Старовижівщині 28-річний водій автомобіля «Fiat» здійснив наїзд на велосипедиста.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП 52-річного велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Встановлено, що водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

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