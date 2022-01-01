Лише 2% Харківщини залишаються під тимчасовою окупацією росіян, – Синєгубов
Сьогодні, 13:20
Під тимчасовою російською окупацією залишаються 32 населені пункти Харківської області — це менш ніж 2% регіону.
Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів на брифінгу 20 жовтня, пише Громадське.
Натомість українські військові вже деокупували 544 населені пункти Харківщини. Там тривають роботи з відновлення.
Спершу деокуповані території розміновують, потім туди заходить поліція та органи прокуратури, що фіксують злочини у звільнених населених пунктах.
Синєгубов зазначив, що відновлення територій потребує коштів, і про це вже доповідали президенту. За його словами, рішення про виділення додаткових грошей уже ухвалили.
Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині.
Так, із 6 до 14 вересня звільнили приблизно 8500 квадратних кілометрів та 150 тисяч людей у 388 населених пунктах. Тоді внаслідок контрнаступу окупована частина Харківщини зменшилася з 32% до 6% території області.
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Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів на брифінгу 20 жовтня, пише Громадське.
Натомість українські військові вже деокупували 544 населені пункти Харківщини. Там тривають роботи з відновлення.
Спершу деокуповані території розміновують, потім туди заходить поліція та органи прокуратури, що фіксують злочини у звільнених населених пунктах.
Синєгубов зазначив, що відновлення територій потребує коштів, і про це вже доповідали президенту. За його словами, рішення про виділення додаткових грошей уже ухвалили.
Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині.
Так, із 6 до 14 вересня звільнили приблизно 8500 квадратних кілометрів та 150 тисяч людей у 388 населених пунктах. Тоді внаслідок контрнаступу окупована частина Харківщини зменшилася з 32% до 6% території області.
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