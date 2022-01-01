Українців закликали не вмикати обігрівачі два дні та пояснили чому

Українців закликали не вмикати обігрівачі два дні та пояснили чому
Попри наступаючі похолодання, в Україні закликали уникнути вмикання електрообігрівачів протягом наступних двох днів. Очікується, що після цього періоду наступить потепління.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

"Сьогодні різко впала температура й завтра може бути перший мороз в цьому сезоні, це вночі. Принаймні в Києві температура може опуститися нижче 0. Тут важливо ці два дні пережити без включення приладів, які дають електроопалення. Ліпше тепліше вдягнутися й намагатися не використовувати електроопалення в квартирах та будинках", - заявив Герус.

За словами Геруса, вже через два дні в Україні знову наступить потепління, у зв'язку з чим ситуація може бути легшою.

Водночас народний депутат зауважив, що віялові відключення можливі й надалі, якщо українці не мінімізують споживання електроенергії.

"Якщо говорити про те, чи варто готуватись до віялових відключень, я вважаю, що так. Треба бути готовий до того, що по 3-4 години на добу може не бути електроенергії. Однак, знову ж таки, якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку й вечора, а також по максимуму намагається перенести споживання на ніч, то можна буде мінімізувати необхідність відключень електроенергії", - відзначив Герус.

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Теги: обігрівачі, українці, просять не вмикати
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Коментарі 1
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Це той самий Герус, який лобіював закупку електроенергії в білорусі?
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