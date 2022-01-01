Росія забрала життя ще одного військового з Волині Андрія Кушнерука

Андрій Кушнерук.



Про це Борис Карпус.



«На жаль, знову маємо втрату на фронті. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, мешканець Нововолинська Андрій Кушнерук, 1983 року народження», – йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув захисник з НововолинськаПро це повідомив Нововолинський міський голова«На жаль, знову маємо втрату на фронті. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, мешканець Нововолинська Андрій Кушнерук, 1983 року народження», – йдеться в повідомленні.

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