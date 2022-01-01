Росія забрала життя ще одного військового з Волині Андрія Кушнерука

Росія забрала життя ще одного військового з Волині Андрія Кушнерука
На війні з російськими окупантами загинув захисник з Нововолинська Андрій Кушнерук.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«На жаль, знову маємо втрату на фронті. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, мешканець Нововолинська Андрій Кушнерук, 1983 року народження», – йдеться в повідомленні.
Росія забрала життя ще одного військового з Волині Андрія Кушнерука

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Кушнерук, загинув, Нововолинськ
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