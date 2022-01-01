Блогер для збільшення числа підписників зняв відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Блогер для збільшення числа підписників зняв відео обстрілу Бурштинської ТЕС
Служба безпеки України затримала блогера, який зняв та опублікував у Телеграм відео російського обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області 19 жовтня.

Про це повідомили в СБУ.

Хлопець зробив це, щоб збільшити кількість підписників. Відео блогера підхопив Телеграм-канал з мільйонною аудиторію і вже через кілька хвилин результати обстрілу були в російських пропагандистів.

"Блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці вкотре наголошують: заборонено знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі. Коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.



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Теги: блогер, Бурштинська ТЕС, СБУ, відео обстрілу
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