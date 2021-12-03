Як зараз почувається школяр з Волині, якому рік тому пересадили серце

Максим з села Зарудчі Камінь-Каширського району.



Про це повідомили у Інституті серця МОЗ України у



19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.



Сьогодні мама Максима, пані Тетяна, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік тому в Україні зробили першу трансплантацію серця дитині у Львові. Новий орган отримав 13-річний хлопчикз села Зарудчі Камінь-Каширського району.Про це повідомили у Інституті серця МОЗ України у Фейсбук 19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.Сьогодні мама Максима, пані, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію