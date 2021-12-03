Як зараз почувається школяр з Волині, якому рік тому пересадили серце

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Сьогодні, 11:53
Рік тому в Україні зробили першу трансплантацію серця дитині у Львові. Новий орган отримав 13-річний хлопчик Максим з села Зарудчі Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у Інституті серця МОЗ України у Фейсбук.
19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.
Сьогодні мама Максима, пані Тетяна, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.
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Про це повідомили у Інституті серця МОЗ України у Фейсбук.
19 жовтня хлопець приїхав на плановий огляд до Києва. Наразі, кажуть лікарі, все добре, жодних зауважень з боку медиків немає.
Сьогодні мама Максима, пані Тетяна, розповіла, що хлопець вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще задумується про вибір майбутньої професії і не відкидає, що стане лікарем.
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