Волинян просять зменшити використання електроприладів впродовж дня





На цьому у зверненні Юрій Погуляйко.



"Ворог цілеспрямовано атакує українську енергосистему. Закликаю усіх об'єднатись та спільно допомогти «Укренерго» відновити роботу мереж. Це вимушений крок, щоб система працювала збалансовано. Сьогодні багато що залежить від кожного з нас", - зазначив Погуляйко.



Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко провів засідання ради оборони області. Спільно з енергетиками та очільниками РВА обговорили енергетичну ситуацію на Волині. Для забезпечення стабільного електропостачання населенню волинян просять:



⚡️самостійно зменшити використання електроприладів впродовж дня;



⚡️міських голів, очільників громад опрацювати питання обмеження вуличного освітлення, електротранспорту, зовнішнього освітлення фасадів тощо;



⚡️представників бізнесу зменшити використання електроенергії у ресторанах, кафе, ТРЦ та ін.



Також рекомендують керівникам промислових підприємств передбачити можливість нічних змін роботи.



"Якщо цих обмежень буде недостатньо, «Волиньобленерго» буде вводити примусове відключення електроенергії", - наголосив голова Волинської ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обмеження електроенергії - спільне завдання усіх волинян.На цьому у зверненні наголосив голова Волинської ОВА"Ворог цілеспрямовано атакує українську енергосистему. Закликаю усіх об'єднатись та спільно допомогти «Укренерго» відновити роботу мереж. Це вимушений крок, щоб система працювала збалансовано. Сьогодні багато що залежить від кожного з нас", - зазначив Погуляйко.Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко провів засідання ради оборони області. Спільно з енергетиками та очільниками РВА обговорили енергетичну ситуацію на Волині. Для забезпечення стабільного електропостачання населенню волинян просять:⚡️самостійно зменшити використання електроприладів впродовж дня;⚡️міських голів, очільників громад опрацювати питання обмеження вуличного освітлення, електротранспорту, зовнішнього освітлення фасадів тощо;⚡️представників бізнесу зменшити використання електроенергії у ресторанах, кафе, ТРЦ та ін.Також рекомендують керівникам промислових підприємств передбачити можливість нічних змін роботи."Якщо цих обмежень буде недостатньо, «Волиньобленерго» буде вводити примусове відключення електроенергії", - наголосив голова Волинської ОВА.

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