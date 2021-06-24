П`ять місяців арешту: покарали лучанина, який ухилявся від сплати аліментів на дітей

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд призначив 39-річному жителю обласного центру Волині, який не вперше злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання двох дітей, покарання у виді п`яти місяців арешту.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Горе-батько вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за таке правопорушення – і ось знову заборгував на утримання дітей 36 тисяч гривень.Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів і тепер він п`ять місяців перебуватиме під арештом. Окрім того, з нього стягнуть 50 тисяч моральної шкоди на користь матері дітей.Зауважимо, що це не звільняє його від обов`язку сплатити також кошти на їх утримання.