П`ять місяців арешту: покарали лучанина, який ухилявся від сплати аліментів на дітей

П`ять місяців арешту: покарали лучанина, який ухилявся від сплати аліментів на дітей
За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд призначив 39-річному жителю обласного центру Волині, який не вперше злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання двох дітей, покарання у виді п`яти місяців арешту.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Горе-батько вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за таке правопорушення – і ось знову заборгував на утримання дітей 36 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів і тепер він п`ять місяців перебуватиме під арештом. Окрім того, з нього стягнуть 50 тисяч моральної шкоди на користь матері дітей.

Зауважимо, що це не звільняє його від обов`язку сплатити також кошти на їх утримання.

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Теги: Лучанин, аліменти, арешт
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