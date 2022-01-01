На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник

Мельник Микола Ігорович.



Про це



Микола Мельник народився у 1970 році та проживав в селі Вишеньки Рожищенського району.



Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 1 червня 2022 року. На жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу селища Веселе на Донеччині 12 серпня 2022 року.



За попередніми даними траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде в Рожище сьогодні, 20 жовтня, о 14:00.



Маршрут пролягатиме через такі вулиці: Незалежності, Мостова, Промислова, селище Дубище, село Носачевичі, село Вишеньки вул. Вишнева, 20, (будинок, де проживав загиблий).



"Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну. Про можливі зміни, уточнення часу буде повідомлено додатково. Слідкуйте за оновленнями на сайті міської ради. Похорон відбудеться сьогодні, 20 жовтня, о 14:30 в рідному селі загиблого – Вишеньки", - зазначають у міській раді.



Траур за загиблим Героєм триватиме 20 жовтня. Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами 12 серпня загинув 52-річний мешканець Рожищенської громади, молодший сержант –Про це повідомили у Рожищенській міській раді.Микола Мельник народився у 1970 році та проживав в селі Вишеньки Рожищенського району.Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 1 червня 2022 року. На жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу селища Веселе на Донеччині 12 серпня 2022 року.За попередніми даними траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде в Рожище сьогодні, 20 жовтня, о 14:00.Маршрут пролягатиме через такі вулиці: Незалежності, Мостова, Промислова, селище Дубище, село Носачевичі, село Вишеньки вул. Вишнева, 20, (будинок, де проживав загиблий)."Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну. Про можливі зміни, уточнення часу буде повідомлено додатково. Слідкуйте за оновленнями на сайті міської ради. Похорон відбудеться сьогодні, 20 жовтня, о 14:30 в рідному селі загиблого – Вишеньки", - зазначають у міській раді.Траур за загиблим Героєм триватиме 20 жовтня. Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

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