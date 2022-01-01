 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник

На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник
На війні з російськими окупантами 12 серпня загинув 52-річний мешканець Рожищенської громади, молодший сержант – Мельник Микола Ігорович.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Микола Мельник народився у 1970 році та проживав в селі Вишеньки Рожищенського району.

Захищати рідну країну від російського окупанта пішов 1 червня 2022 року. На жаль, загинув під час жорстоких боїв поблизу селища Веселе на Донеччині 12 серпня 2022 року.

За попередніми даними траурний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде в Рожище сьогодні, 20 жовтня, о 14:00.

Маршрут пролягатиме через такі вулиці: Незалежності, Мостова, Промислова, селище Дубище, село Носачевичі, село Вишеньки вул. Вишнева, 20, (будинок, де проживав загиблий).

"Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну. Про можливі зміни, уточнення часу буде повідомлено додатково. Слідкуйте за оновленнями на сайті міської ради. Похорон відбудеться сьогодні, 20 жовтня, о 14:30 в рідному селі загиблого – Вишеньки", - зазначають у міській раді.

Траур за загиблим Героєм триватиме 20 жовтня. Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Запорізькій області
Сьогодні, 10:21
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Сьогодні, 10:00
ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:55
На Луганщину прибуло поповнення мобілізованих росіян, а ЗСУ вдарили по скупченнях ворога. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:04
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник
Сьогодні, 10:59
Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Запорізькій області
Сьогодні, 10:21
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Сьогодні, 10:00
ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:55
Курс валют у Луцьку 20 жовтня
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників
18 жовтень, 11:08
Віддав своє життя, рятуючи поранених: на Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Нерода Віддав своє життя, рятуючи поранених: на Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Нерода
18 жовтень, 10:11
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками
13 жовтень, 17:15
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
13 жовтень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув 52-річний Герой з Волині Микола Мельник
Сьогодні, 10:59
 0
Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Запорізькій області
Сьогодні, 10:21
 0
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Сьогодні, 10:00
 0
ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер
Сьогодні, 09:55
 0
Курс валют у Луцьку 20 жовтня
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8